Switchタイトルが上位に集中した2018年最後の週間ゲームソフト販売本数ランキング

2018年12月24日~12月30日のゲームソフト販売本数ランキングTOP30を紹介!今回は、全体的にSwitchタイトルが好調に推移する年末の一週間となった。

2018年最後となった今回のランキングでは、「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」が約27.5万本を販売する好調ぶりで首位をキープ。以下、「スーパーマリオパーティ」「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ」「マリオカート8 デラックス」と、定番のシリーズタイトルが軒並み上位にランクインした。

まだまだ積み上げが期待できる「ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島」(PS4/Switch合算で約6.5万本)、「JUDGE EYES:死神の遺言」(約2.8万本)のほか、新作タイトルとして「GO VACATION」、「ディアブロ III エターナルコレクション」、「マリオ&ルイージRPG3 DX」がトップ30圏内に登場。次回のランキングは発売タイトルのない期間の集計となることから、全体的に横ばいに推移することが予想される。

■週間ゲームソフト販売本数ランキング(集計期間:2018年12月24日~12月30日)

※スマートフォンで閲覧する際は、横にスクロールしてご覧ください。

情報提供:メディアクリエイト

Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.