「ファイナルファンタジーXI」踊り子と竜騎士のジョブ調整が実施！1月バージョンアップ内容が公開

クウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジーXI」において、本日1月10日に1月のバージョンアップを実施した。

■1月バージョンアップ内容

「アンバスケード」バトル内容と報酬が更新

月替わりで登場する新たな敵に挑戦せよ!今月はラズ族と、再登場のクゥダフ族!バトルで得られるポイントを集めて報酬を入手しよう!

2019年のジョブ調整1回目は踊り子と竜騎士!

竜騎士と踊り子の一部アビリティが調整されました!

■1月のキャンペーン情報

新春!ギアスフェット応援キャンペーン

アビセアキャンペーン/インカージョンキャンペーン/ギアスフェットキャンペーン-HQ

上位ミッションバトルフィールドキャンペーン/醴泉島ギアスフェット装備品ゲットキャンペーン/モンスター飼育キャンペーン/デュナミス輝く砂キャンペーン/チョコボの穴掘りスキルアップキャンペーン/チョコボの穴掘りサクサクキャンペーン

開催期間:1月11日(金)17:00頃~1月31日(木)23:59頃

1月のログインキャンペーン

亥年最初のマウントは「♪ラズ」!

(C) 2002 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.LOGO ILLUSTRATION: (C)2002 YOSHITAKA AMANO