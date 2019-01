ガーラジャパンは「FOX -Flame Of Xenocide-」において、1月下旬にバーチャルYouTuber「富士葵」とのコラボレーションイベントを開催する。

■「富士葵」がドローンとして登場!そしてキクノジョ―も。

コラボイベント期間中、「富士葵」がドローンとして「FOX-Flame Of Xenocide-」に登場します。富士葵の3Dデータをそのまま取り込む事で、超美麗なグラフィックで富士葵のド派手な攻撃アクションをお楽しみ頂けます。

また、富士葵の友人「キクノジョ―」はなんと期間限定のイベントクエストで敵として参戦いたします!どんなバトルになるのか、ぜひコラボイベントにご期待ください!

コラボイベントの詳細は詳細はイベント開始時に掲載されるお知らせでご確認ください。

