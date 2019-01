「DDON」メインクエスト「白竜の覚者」配信開始！ダブル特効武器鑑定交換キャンペーンも

カプコンは、「ドラゴンズドグマ オンライン」において、本日1月10日よりメインクエスト「白竜の覚者」などの配信を開始した。

■メインクエスト「白竜の覚者」&EXM「大竜晶破壊戦:主無き古城」配信開始

1月10日(木)より、メインクエスト「白竜の覚者」、竜スキルが付与された装備などが入手できるエクストリームミッション「大竜晶破壊戦:主無き古城」、闇の眷属と戦う「黒き闇の覚者」を配信開始いたします。

メインクエスト「白竜の覚者」概要

受注条件

全ジョブのいずれかがジョブレベル100以上

メインクエスト<紡ぎし望み>をクリア

受注場所

白竜神殿「謁見の間」のジョゼフ

エクストリームミッション「大竜晶破壊戦:主無き古城」概要

白竜神殿内「中央広場」のトラバースからメインクエスト「白竜の覚者」を進行することで受注できるようになります。

エクストリームミッション「黒き闇の覚者」概要

参加方法

「大竜晶破壊戦」で入手できる「滅びへ向かう鍵石×5」を使用することで、白竜神殿 中央広場のトラバースから受注できます。

「黒き闇の覚者」では「白竜装備」の作成素材などを入手できます。

【高難度】黒き闇の覚者

「黒き闇の覚者」をクリアするとより難易度の高い「黒き闇の覚者」が開放されます。通常の「黒き闇の覚者」で入手できる素材の他に「黒竜装備」の素材が入手できます。

■13プレイで「レジェンドシリーズ」1本確定!トレジャーズロット「英霊の神器」販売

1月10日(木)より、「竜族」と「霊体」のダブル特効武器などを入手可能なトレジャーズロット「英霊の神器」を販売開始いたします。

トレジャーズロット「英霊の神器」では「竜族」と「霊体」のダブル特攻武器「レジェンドシリーズ」などの武器や消耗品を入手することができます。13プレイでは、「レジェンドシリーズ」1本を確定で入手できます。詳細は、ゲームメニューの「オンラインショップ→トレジャーズロット」からご確認ください。

2プレイ:3黄金石

13プレイ:30黄金石

1月31日(木)までのキャンペーン期間中、それぞれ最後の1枠では「レリーフコイン【柔紅】」を必ず入手します。

※キャンペーン終了後は、[1プレイ]と[12プレイ]になります。

ダブル特効武器鑑定交換キャンペーン

1月31日(木)まで、好みのジョブのダブル特効武器「レジェンドシリーズ」に鑑定交換可能な「レリーフコイン【柔紅】」を入手できるキャンペーンを開催いたします。

「レリーフコイン【柔紅】」はキャンペーン期間中にトレジャーズロット「英霊の神器」をプレイすると最後の1枠で入手できます。[13プレイ]の場合、3回の購入で「レジェンドシリーズ」に鑑定交換可能な「レリーフコイン【柔紅】」が集まります。

キャンペーン期間

2019年1月10日(木)メンテナンス終了後~1月31日(木)メンテナンス開始まで

■黄金石最大4個GET!「スペシャルログインボーナス」

1月24日(木)まで、連続スタンプボーナスで「黄金石」などがもらえる「スペシャルログインボーナス」を開催いたします。毎日ログインして報酬を受け取りましょう。

■[1月17日まで]【ウォーミッション】22:00~24:00に「特殊戦況」確定配信!

1月17日(木)まで、ウォーミッションを開催いたします。

開催期間

本戦期間:2019年1月10日(木)メンテナンス終了後~2019年1月17日(木)メンテナンス開始まで

報酬交換期間:2019年1月10日(木)メンテナンス終了後~2019年1月24日(木)メンテナンス開始まで

■[1月17日開始]「白竜祭~奉納~」事前情報

1月17日(木)より開催する「白竜祭~奉納~」の事前情報を紹介いたします。

https://members.dd-on.jp/info/detail/2/2546

