9日放送の『バラいろダンディ』(TOKYO MX)にて、モデル・梅宮アンナが、過去に興味本位でバイアグラを飲んだことがあると告白。

「救急車を呼ぼうと思った」と語る彼女の想像を絶する体験談に、和やかなスタジオが一時騒然となった。

■興味本位でバイアグラを飲んだ

番組では、下着販売の「ピーチ・ジョン」が、自社製品のラブサプリを「こっそり飲ませる」ことを推奨する文章を通販サイトなどに記載し、批判の声を受けて販売中止となった問題について議論された。

すると、梅宮は過去に男性が飲んでいたED(勃起不全)治療薬バイアグラを、「女性が飲んだらどうなるのかな…」と、興味本位で飲んだことがあると切り出した。

■「救急車を呼ぼうとしたけど…」

すると、「心臓が破裂する」と感じるほどの激しい動悸に襲われ、「死んじゃうのかな、死んじゃうのかな」と命の危険をも感じたという。

「本当に、嘘じゃなくて。自分で救急車を呼ぼうと思ったんですけど、でも私本当に死んじゃったら、これが理由で死んだら恥ずかしいって思って…」

と、命の危険を感じながら「バイアグラが原因で死ぬなんて…」と激しい葛藤もあったことを告白。恐ろしい体験談にスタジオは一時騒然となったが、梅宮は壮絶な体験を振り返り「でも、私らしいかな?」と笑いを誘っていた。

■「女性が飲んだら…」興味ある人は注意

梅宮と同じように、「バイアグラを女性が飲んだらどうなるの?」と興味を持ったことがある人は少なからずいるようで、ツイッター上にも…

「バイアグラを女の人が飲んだらどうなるんだろ やってみようかな」

「男がバイアグラ飲んだらどーなるかは想像つくけど、女はどーなるのかな。試してみたいよね」

「素朴な疑問やけど、女の人がバイアグラ飲んだらどないなるん?」

といった声が。バイアグラはEDの治療・改善薬であり、梅宮の恐ろしい体験を踏まえ、他人に処方されている薬を服用することは絶対にやめてほしい。

■ED治療薬、飲んだことのある男性は…

しらべぇ編集部が全国の20~60代の男性554名を対象に「ED治療薬(改善薬)を飲んだことがある」人の割合を調査したところ、全体で11.2%の人が該当した。

年代別に見てみると20代がもっとも高い割合に。興味本位で他人の薬を服用し、恐ろしい体験をした梅宮。彼女の恐怖体験を踏まえ、好奇心旺盛な人が同じ過ちをしてしまわないよう願うばかりだ。