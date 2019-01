ゲーム情報バラエティ番組『エイコーさん』本日10日27時10分より放送開始!各界で栄光を集めるプロフェッショナル達が続々登場

フジゲームスはジャパンカルチャー界で栄光を集めるプロフェッショナルによるゲーム情報バラエティ番組『エイコーさん』を、本日2019年1月10日(木)27時10分より放送を開始すると発表しました。

以下、リリースより引用

◆新レギュラー番組「エイコー」さん放送開始! 本日2019年1月10日(木)27時10分より、新レギュラー番組「エイコーさん」の放送を開始することをお知らせします。 ▼「エイコーさん」公式サイト https://eiko-san.corporate.fujigames.cool/ ■番組趣旨 この番組は、ジャパンカルチャー界で栄光を集めるプロフェッショナル=“エイコーさん“とともに、ゲーム開発につながるヒントを探るゲーム情報バラエティです。 番組MCは、お笑い芸人でもあり、ゲーム、アニメ、漫画、SNSにのめり込む、サブカルを主としたスーパーオタクの一面を持つ狩野英孝。“エイコーさん“達が集うBARのマスター役として、その素顔や魅力に迫ります。芸能界N0.1の愛されキャラだからこそ起こる、“エイコーさん“との化学反応にも注目です。 さらにアシスタントには、若干19歳にして超人気アニメの主役を数多く演じるなど、声優界の次世代を担う若手実力派声優の富田美憂と、国民的人気アイドルグループ・HKT48の元メンバーで、現在は声優、コスプレイヤーとマルチな活躍を見せる山田麻莉奈を抜擢。狩野、富田、山田とのそれぞれ個性溢れる3人の掛け合いが見られるのも番組の魅力のひとつです。 まだ世に知られていないサブカルチャー界のプロフェッショナルたちにスポットを当て、仕事内容はもちろん、仕事の醍醐味や苦労、成功までの道のりなど、その知られざる世界の舞台裏をお伝えします。その他にも、ゲームに関連したバラエティに富んだコーナー企画もご用意。ゲームをあらゆる角度から楽しむゲーム情報バラエティ『エイコーさん』にぜひご期待下さい。 ■レギュラー出演者紹介 ●MC:狩野英孝プロフィール&コメント 『ゲームのイラストレーターさんや、音楽クリエーターさんをゲストに迎えた1回目の収録を終えて感じた事は、1つの作品を作るのに、本当にたくさんの方々が動いていて、多大な時間を費やし、深い愛情が込められてるんだなと改めて実感しました。 また、大好きなゲームが、より大好きになりました。様々なジャンルの「エイコーさん」のお話を聞くと、知らなかった世界が見えてきます。同時に今まで、興味が無かった事に興味を持ち出したり、体験してみたくなったりと、人としてどんどんスキルアップしてく予感!この番組を見てくれてる方々と一緒に、どんどん勉強していきます!!』 生年月日:1982年2月22日 出身:宮城県 血液型:A型 趣味・特技:ゲーム、マンガ、ギター弾き語り、飲み比べ ●アシスタント:富田美憂プロフィール&コメント 『このようなバラエティの番組にレギュラーで、しかも進行役で出演させていただくのは初めてなので、お話を頂いた時はとても驚きました。なかなか知ることの出来ないゲーム制作の過程や裏話、踏み入れたことのないジャンルも色々と知ることができ、とても刺激になります!ここでしか聞けない話も沢山あると思いますので、是非「エイコーさん」をご覧いただけたら嬉しいです!!』 生年月日:1999年11月15日 出身:埼玉県 血液型:A型 趣味・特技:イラストを描くこと、ゲーム、空手 ●アシスタント:山田麻莉奈プロフィール&コメント 『出演が決まった時は、とみたんと一緒ということで楽しみが倍増したのと、狩野英孝さんが元々好きだったので、わくわくしていました!収録も楽しくて、一日があっという間でした。まだ初々しさを感じると思いますが、回を重ねるごとに成長して行けるよう頑張ります!』 生年月日:1995年3月24日 出身:福岡県 血液型:B型 趣味・特技:アニメ鑑賞、コスプレ(衣装30着以上) ■出演予定の“エイコーさん“ ●ゲーム作曲家 坂本英城 ●イラストレーター 前田浩孝 ●プロコスプレイヤー えなこ 他、各界で栄光を集めるプロフェッショナル達が続々登場予定です。 ◆番組概要 正式タイトル:エイコーさん 地上波放送:フジテレビ地上波(関東ローカル)にて毎週木曜日26時55分~27時25分 ※放送開始期間は予告なく変更の可能性があります。 その他:FOD(フジテレビオンデマンド)で、全国から無料視聴可能 ※地上波放送の翌日お昼ごろから一週間の配信となります。 ■キャスト <レギュラー>狩野英孝 / 富田美憂 / 山田麻莉奈 ■スタッフ・制作 チーフプロデューサー:東中川遼太 構成:谷口雅人/宮田聖 ディレクター:佐藤良 / 吉元智人 / 軍司綾 / 黒澤英史 / 遠藤将 演出:杉原裕一 / 加藤昌之 プロデューサー:大石倫之 制作協力:FCC 制作著作:フジテレビ フジゲームス 公式サイト: https://eiko-san.corporate.fujigames.cool/ 公式Twitter: https://twitter.com/eikosanofficial

