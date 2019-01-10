ホンダ N-BOX 圧勝、自己最多更新の24万1870台でV4達成…軽自動車販売　2018年車名別

ホンダN-BOX

全国軽自動車協会連合会は1月10日、2018年（1～12月）の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が過去最高の24万1870台（前年比10.7％増）を販売し、4年連続トップとなった。

N-BOXは月間販売台数でも2017年9月から16か月連続首位を継続中。2位のスズキ『スペーシア』（15万2104台・同45.2％増）に約9万台の大差をつけた。

2018年の軽自動車販売台数ランキング上位10車は以下の通り。［］内は前年順位、（）内は前年比。

1位［1位］：ホンダN-BOX 24万1870台（10.7％増・4年連続増）

2位［4位］：スズキ・スペーシア 15万2104台（45.2％増・3年連続増）

3位［3位］：日産デイズ 14万1495台（2.9％増・2年連続増）

4位［5位］：ダイハツ・タント 13万6558台（3.4％減・4年連続減）

5位［2位］：ダイハツ・ムーヴ 13万5896台（3.9％減・2年ぶり減）

6位［6位］：スズキ・ワゴンR 10万8013台（5.8％減・2年ぶり減）

7位［7位］：ダイハツ・ミラ 10万7283台（12.0％増・2年連続増）

8位［8位］：スズキ・アルト 7万7241台（12.6％減・6年連続減）

9位［10位］：スズキ・ハスラー 6万5291台（10.1％減・4年連続減）

10位［9位］：ホンダN-WGN 6万3009台（16.6％減・4年連続減）