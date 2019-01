CTWは、ゲームサービス「G123.jp」にて配信中のHTML5ゲーム「ガールズ&クリーチャーズ」にて、1月11日より「成人式イベント」を開催する。

■イベント収集開催!

こちらの4つのアイテムをゲーム内より収集しますと、報酬と交換することができます!

■その他充実な各種イベントも用意!

ルーレット

ログイン報酬

累計チャージ

開催期間

1月11日(金)~1月17日(木)まで

ゲームプレイURL

https://h5.g123.jp/game/gandc?platform=gamer

