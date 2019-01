CTWは、ゲームサービス「G123.jp」にて配信中のHTML5ゲーム「グローリーサッカー」で、本日1月10日より5日間、成人の日イベントを実施する。

■イベント概要

単発購入

イベント期間中、ダイヤの単発購入数に応じて、各種豪華報酬が獲得できるお得なイベントです。

毎日購入

イベント期間中5日間の累計購入で、このイベントでしかゲットできない限定称号【成人の日】を入手できます。また、アイテムがお得に獲得できます。

熱狂スロット

イベント期間中、スロットをまわしてダイヤを獲得できるイベントです。

幸運ルーレット

イベント期間中、毎日ログインで無料ルーレットの回数を1回獲得できます。無料ルーレットを回すと、それ以降はダイヤを消費してルーレットをまわすことができます。無料でもダイヤ消費でも、幸運値を1Pt獲得します。幸運値が累計10Ptになるとダブル抽選が1回できます。

イベント期間:2019年1月10日(木)~2019年1月14日(月)23:59

Copyright (C) CTW, Inc. All Rights Reserved.