ほのもえ恋愛アドベンチャーゲーム「A系ヲタク彼女」がSwitch向けに配信開始！10％OFFで購入できるセールも

ワーカービーは、Nintendo Switchダウンロード専用ソフト「A系ヲタク彼女」の配信をニンテンドーeショップにて本日1月10日より開始した。また、定価980円(税込)が10%OFFの882円(税込)で購入できる期間限定のセールも実施中だ。

■「A系ヲタク彼女」とは

「メディア・アート部」は、オタク女子たちの集まる文化部だった――。部活対抗発表会までの一週間が仲良くなるチャンス。彼女たちといっしょに発表会で優勝を目指そう!

キミが出会うのは4人のかわいいヒロイン。ツンデレや天然、あねご肌に元気いっぱいな女の子と、ヒロインたちのタイプはいろいろ。みんなオタクな女の子、でも……恋にはフツウの女の子。

あなたは誰がお気に入り?あの子と素敵な恋をしよう。

オトコゴコロをくすぐる「ほのもえ恋愛アドベンチャー」。

■「『A系ヲタク彼女』 発売開始記念 セールで期間限定10%OFF!!」概要

定価980円(税込)が期間限定で882円(税込)でお楽しみいただけます。

割引率 10%オフ

対象ソフト:A系ヲタク彼女

開催期間:2019年1月10日0:00~2019年1月31日23:59

ニンテンドーeショップ内配信ページ

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000013741

