「ラブライブ！サンシャイン!!」果南、スタイル抜群の水着姿が眩しい！ BDジャケットフィギュア第8弾

「ラブライブ！サンシャイン!! 松浦果南 Blu-rayジャケットVer.」15,278円（税抜）（C）2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルユニット“Aqours”より、松浦果南の最新フィギュアが登場。高海千歌、渡辺曜、桜内梨子、黒澤ルビィ、国木田花丸、津島善子、黒澤ダイヤに続き、Blu-rayジャケットをモチーフに立体化された。

本商品「松浦果南 Blu-rayジャケットVer.」は、TVアニメ1期Blu-rayジャケットを立体化するプロジェクトの第8弾。フィギュアでは水着を着て快活な雰囲気を醸し出す、第6巻ジャケットイラストの果南の姿を再現した。

「松浦果南 Blu-rayジャケットVer.」は、15,278円（税抜）で、2019年3月13日まで受注生産予約を受付中。BANDAI VISUAL CLUBで販売の「限定版!!」には、特典として「松浦果南オリジナルモノローグCD」が付属する。

ラブライブ！サンシャイン!! 松浦果南 Blu-rayジャケットVer.

発売予定日：2019年11月

価格：15,278円（税抜）

仕様：1/7スケールフィギュア［原型制作：アビラ(プラヅマ法力模型) 彩色：あらくま］

受注期間：2019年1月10日（木）12:00（正午）～2019年3月13日（水）23:59

（C）2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

松本 翼