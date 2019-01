「テラスハウス」の超絶美女ローレン・サイが、ドラマ『レギオン』でハリウッドデビュー！

日本のリアリティ番組『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』シリーズのハワイ編に出演していたモデルでイラストレーターのローレン・サイが、ダン・スティーヴンス主演のSFドラマ『レギオン』に出演することが発表されました。一度は観て損はない美女の登場です!

ローレン・サイとは!?

中国人とアメリカ人のハーフで、7歳からハワイに住み、18歳の頃に日本でモデルとして活動スタート。高校生の時は広島に短期留学も経験していたとか。

切れ長の目が印象的で独特の雰囲気を持つ美女、174㎝の長身でスタイルも抜群です!

2014年から日本でモデル活動をスタートさせ、2016年にNETFLIXで配信中の日本のリアリティ番組、「テラスハウス」シリーズのハワイ編『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』でTV番組デビューをしました。

番組史上最強の美女と称されました。

テラスハウス卒業後は、東京に引っ越すと本人が話していましたが、卒業後も日本を拠点に雑誌、広告、ファッションショーのモデルとして活躍。

ローレン・サイ出演の『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』は必見です!

見た目の美しさもさることながら、アートの才能を発揮してイラストレーターとしても活躍しているそうです。

2018年にはNYのブランド「MARC JACOBS(マーク ジェイコブス)」とコラボしたカプセルコレクションを発表。コレクションのために描き下ろしたアート作品を、マークジェイコブスのアイテム商品に、プリントや刺繍、3Dなどの技法で製作しました。

レギオン

『レギオン』は『X-MEN』シリーズのスピンドラマとして、アメリカのFX局より2017年に放送スタートされ、現在はシーズン2まで放送されています。

主人公は『X-MEN』の<プロフェッサーX>ことチャールズ・エグゼビアの息子デヴィッド・ハラー。

デヴィッドはダン・スティーヴンスが演じています。

統合失調症として精神病院に入院しているデヴィッドが破壊的で超人的な能力に覚醒していく中で、その力を巡って繰り広げられる人々の攻防戦を描いたSFアクションドラマです。

斬新かつ難解なストーリー構成でありながら、カルト的人気を集めシリーズが継続されています。

ローレン・サイは、2019年放送予定のシーズン3で重要なキャラクターとして登場とのこと。

ハリウッドでアジア系俳優への注目が高まる中、新たなるスター誕生となるかどうか注目です。

