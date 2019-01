「BLADE ARCUS Rebellion from Shining」プロモーションムービーが公開！

セガゲームスは、2019年3月14日発売予定のPS4/Nintendo Switch用ソフト「BLADE ARCUS Rebellion from Shining」の新たなプロモーションムービーを公開した。

新たに公開されたプロモーション映像では、「シャイニング・レゾナンス リフレイン」より参戦した6名のキャラクターのゲームプレイシーンやストーリー、新システムの「キャラクタースキル」、ネットワーク対戦について紹介されている。

また、「シャイニング・ティアーズ」や「ブレードアークス from シャイニング」でも主題歌を担当し、レイジ/ゼスト役としても出演する声優・保志総一朗さんの歌う「Soul of Rebellion」が、本作の主題歌に決定。本楽曲の作曲は保志さん本人が担当し、作詞・編曲は、「シャイニング・ブレイド」の挿入歌「ヒカリ」などを手掛けた酒井ミキオさんが担当している。再び実現した保志さんと酒井さんのタッグがにより、「BLADE ARCUS Rebellion from Shining」を象徴する熱い楽曲になっているとのことだ。

今回「ブレードアークス リベリオン from シャイニング」主題歌の作曲と歌唱を担当させていただきました。 作詞と編曲は酒井ミキオさんにお願いしました! 前作「ブレードアークス」からの流れはあるのですが、今回は「理屈抜きにアツくぶつかりあえるバトル」「魂が高揚する気持ち良さ」などをテーマに、ガチガチなバトルものながらも清々しい楽曲を目指しました。 この曲の魂を感じ取って、ゲームでもアツいバトルを楽しんでもらえると嬉しいです!

■楽曲情報

「Soul of Rebellion」(「BLADE ARCUS Rebellion from Shining」主題歌)

歌:保志総一朗

作詞:酒井ミキオ/作曲:保志総一朗/編曲:酒井ミキオ

(C)SEGA