竹達彩奈 11枚目のシングル「Innocent Notes」MV short ver.公開！

いよいよ1月10日～TBSにて第1話が放送のTVアニメ「グリムノーツ The Animation」のオープニング主題歌となる竹達彩奈「Innocent Notes」のMV short verが公開となった。
2019年2月6日発売の竹達彩奈11枚目のシングル「Innocent Notes」のMVは、洋館で撮影され、今までの竹達のイメージと異なるダークで重厚な作りとなっているので、映像を是非チェックいただきたい。
発売を記念して、富士急ハイランドとのコラボも決定しているシングル「Innocent Notes」の今後の続報に期待して欲しい。
■竹達彩奈 11thSG「Innocent Notes」MV short ver.
https://www.youtube.com/watch?v=osJksRnsPqI&feature=youtu.be
■商品情報
竹達彩奈 11thSG「Innocent Notes」
2019年2月6日発売
★初回限定盤
PCCG.01752 ￥1,800＋税
★アニメ盤
PCCG.70446 ￥1,300＋税
【特典】
初回限定盤特典：DVD「Innocent Notes」MUSIC VIDEO ＆ MAKING
共通特典：竹達彩奈LIVE HOUSE TOUR 2019「A」チケット優先販売申込券
■ライブ情報
◆竹達彩奈LIVE HOUSE TOUR 2019「A」公演日時
2019年6月1日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 17：30開場／18：00開演
2019年6月2日(日) 広島・Hiroshima CAVE-BE 17：00開場／17：30開演
2019年6月8日(土) 愛知・NAGOYA ReNY limited 17：30開場／18：00開演
2019年6月15日(土) 東京・新宿ReNY 17：30開場／18：00開演
竹達彩奈スペシャルサイト http://ayanataketatsu.jp/
竹達彩奈ファンクラブ「あやな公国」 http://ayanakoukoku.com/
◆竹達彩奈×富士急ハイランド「あやちハイランド」特設HP
https://www.fujiq.jp/special/201812_ayachihighland/
■アニメ情報
TVアニメ『グリムノーツ The Animation』
【放送情報】
TBS：2019年1月10日（木）より毎週木曜 深夜1時58分～
※第1話は2019年1月10日（木）深夜2時3分からの放送となります。
BS-TBS：2019年1月12日（土）より毎週木曜 深夜2時30分～
※放送日時は都合により変更になる場合があります。
【スタッフ】
原作：「グリムノーツ」（スクウェア・エニックス）
監督：菅原静貴
シリーズ構成：山口宏
キャラクターデザイン：松本健太郎
音響監督：郷文裕貴
音楽：未来古代楽団
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
TVアニメ「グリムノーツ The Animation」公式HP
http://www.tbs.co.jp/anime/grimmsnotes/
©SQUARE ENIX/グリムノーツ The Animation製作委員会･TBS