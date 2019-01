「グリムノーツ Repage」配信開始3周年＆アニメ放送を記念して抱き枕カバーなどが当たるキャンペーンが開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「グリムノーツ Repage」において、本日1月10日より本アプリの配信開始3周年とTVアニメ「グリムノーツ The Animation」放送開始を記念したキャンペーンを開催する。

■2019年1月は「グリムノーツ」のアニメ放送開始&3周年!

2019年1月10日(木)深夜2時03分(※)より、TBSほかにてTVアニメ「グリムノーツ The Animation」放送開始!そして2019年1月21日(月)には、おかげさまでゲーム配信開始から3周年を迎えます!これを記念して、アニメ関連グッズや過去のコミックマーケット販売グッズが当たるプレゼントキャンペーンや、3週連続の無料10連ガチャなどキャンペーンを多数開催!さらに、後日新たなキャンペーン情報の発表も予定です。お楽しみにお待ちください!

※アニメの放送日時、放送情報につきましてはアニメ公式Twitter(@grimmsnotes_ta)にて随時更新しております。最新情報につきましてはこちらをご確認ください。

■リアルグッズプレゼントキャンペーン

2019年1月10日(木)より、皆様への日頃の感謝を込めてリアルグッズプレゼントキャンペーンを開催します。アニメメインキャストのサイン入り台本やポスター、コミックマーケットで販売されたレアグッズなど、プレゼントは全部で20種類!合計47名様に当選のチャンス!期間中、ゲーム内ログイン日数が多ければ多いほど当選確率がアップします。奮ってご応募ください!

応募方法

1. キャンペーン特設ページにアクセス

2. 「ログインして応募」から応募フォームにアクセスし、プレイヤーIDと必要事項を入力!

特設ページ

http://special.member.jp.square-enix.com/grimmsnotes/camp1901/

※応募はお1人様1回のみです。

※応募には、ゲーム内で確認できる「プレイヤーID」の入力が必要です。「プレイヤーID」はゲームタイトル画面やプレイヤー情報に表示される半角英数字となります。

※応募には、スクウェア・エニックスの運営するウェブサービス「スクエニ メンバーズ」(無料)に会員登録いただくことが必要です。

応募期間

2019年1月10日(木)15時00分~2019年1月31日(木)23時59分

ログイン日数集計期間

2019年1月10日(木)4時00分~2019年2月1日(金)3時59分

賞品発送予定日時

2019年2月下旬

プレゼント一覧

※応募規約など、キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■3週連続!無料10連ガチャ開催

2019年1月14日(月)より、毎週1回、無料で引ける10連ガチャを開催!ガチャには、学園ヒーロー「ファム(学園)」「ルートヴィッヒ・グリム(学園)」「エルノア・リィンレース(学園)」などがラインナップされます!

※ガチャの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

開催期間

第1週目:2019年1月14日(月)15時00分~2019年1月21日(月)11時59分まで

第2週目:2019年1月21日(月)15時00分~2019年1月28日(月)14時59分まで

第3週目:2019年1月28日(月)15時00分~2019年2月4日(月)14時59分まで

■その他、ゲーム内キャンペーン多数開催!

いつも遊んでくださっている方はもちろん、新しく始める方や久々に起動する方にとっても注目のゲーム内キャンペーンを多数開催しています!

「調律の巫女一行ガチャ」開催

曜日クエスト全開放&ヒーロー経験値2倍

期間限定で、「イベントの想区」の「曜日クエスト」が全開放!また、「曜日クエスト」でのヒーローの取得経験値が2倍になります!この機会にヒーローの育成を進めましょう!

制約イベント「キュベリエからの挑戦状」

初心者でも参加しやすい、ステータス統一のマルチバトルイベントです!敵がドロップする「女神のメダル<亥>」は、交換所で「ヒーローの記憶」などの景品と交換することができます。

メモリア錬成強化キャンペーン

「ヒーローの記憶」が50個以上集まったら「キュベリエの泉」で「メモリア」を錬成しましょう!キャンペーン期間中、ステータス上昇値の高いものやスキルのついたものが錬成しやすくなっています。「メモリア」を装備することでヒーローを一層強化することができます。

※それぞれのキャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

