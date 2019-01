「アークザラッド R」新キャラ「グスタフ」が参戦！イベント「ウィズ・ザ・ウィンド」も開催

フォワードワークスは、iOS/Android用アプリ「アークザラッド R」において、本日1月10日より「強靭な豪傑ガチャ」を開始した。

■新キャラクター「グスタフ」が登場!

新キャラクター「グスタフ」が登場する「強靭な豪傑ガチャ」では、★5グスタフの出現確率がアップしております。また、10連ガチャでは★4以上のキャラが1体必ず出現し、覚醒石が各色300個ずつ計1,500個おまけで付与されます。さらに専用ミッションをクリアすることでグスタフ専用装備「★4 破装の手甲」を入手することができます。

ミッション内容

グスタフ獲得→グスタフの魂10個をプレゼント

グスタフLv30達成→グスタフの魂10個をプレゼント

グスタフLv40達成→グスタフの魂10個をプレゼント

グスタフLv50達成→★4装備「破装の手甲」をプレゼント

※グスタフのミッションはグスタフ獲得後に表示されます。

開催期間

2019年1月10日(木)00:00~2019年1月17日(木)23:59

■期間限定ランキングイベント「ウィズ・ザ・ウィンド」が開催!

ランキングイベント「ウィズ・ザ・ウィンド」を期間限定で開催いたします。「超級」と「高難度」のクエストでバトルプレイの内容によってスコアが計算され、そのスコアの高さで順位を争うハイスコアランキング形式のイベントとなっております。

ランキング報酬として、第二覚醒に必要な「英雄の証」や、「覚醒石」、「虹の極大結晶」などの育成アイテムをランキング報酬として入手することができます。また、対象のクエストクリアで得られる「イベントポイント」を集めることで、さまざまな育成アイテムや「★4キャラ以上ガチャ券」などを入手することができます。

イベント開催期間

2019年1月10日(木)16:00~2019年1月17日(木)23:59

