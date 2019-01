「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」詠と日影の忍転身カードが登場するガチャが実施！

HONEY∞PARADE GAMESは、iOS/Android/PC向けにサービス中の「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」において、本日1月10日より「閃」スタイルの「詠」と「陽」スタイルの「日影」の忍転身カードが登場するガチャを開始した。

■「閃」スタイルの「詠」、「陽」スタイルの「日影」の忍転身カードが手に入る!「忍転身ガチャ」本日より開催!

今回のガチャでは、「閃」スタイルの「詠」と「陽」スタイルの「日影」の忍転身カードが登場!「詠」&「日影」はほかのカードに比べて排出率が高くなっていますので、この機会にぜひ手に入れてくださいね♪「忍転身ガチャ」で登場するSSRは、閃乱覚醒すると忍転身になるカードのみが出現!

開催期間

2019年1月10日(木)~2019年1月21日(月)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

新カードラインナップ

<閃乱覚醒前>【SSR 詠(紅蓮隊忍装束)】

<閃乱覚醒後>【UR 詠(忍転身)】

<閃乱覚醒前>【SSR日影(紅蓮隊忍装束)】

<閃乱覚醒後>【UR日影(忍転身)】

■「閃」&「陽」それぞれのスタイルのシノビ少女が活躍する2つのイベント開催!ベントを制覇して、特別な称号を手に入れよう!

「新春からシノビ修行!」では、「焔紅蓮隊」+「閃」スタイルのシノビ少女達が、「正月でもシノビ修行!」では、「焔紅蓮隊」+「陽」スタイルのシノビ少女達が大活躍!

共に、全25ステージのイベントをすべてクリアすると、特別な称号が手に入ります!是非、今回登場した「詠」と「日影」を迎え入れた紅蓮隊のパーティで、制覇を目指してみてください♪

開催期間

2019年1月10日(木)~2019年1月21日(月)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

