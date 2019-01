アソビモは、iOS/Android用アプリ「ファンタジーアース ジェネシス」において、1月9日よりログインキャンペーンを開始した。

■「キュリアスF防具ガチャ」について

「キュリアスF防具ガチャ」には、固定マテリアルのない特別な装備「キュリアスF」「キュリウスF」「キュリエスF」シリーズが入っている。無料で11連を引いた後は、11連あたり3000オーブで引くことも可能だ。

また、「マンスリーチャレンジ」に新しく「クラス変更」など、初心者でも簡単に達成できる課題が追加。クリアすると、報酬として武器をLv20まで強化できる素材が手に入る。毎月更新の「マンスリーチャレンジ」をクリアして、武器を強化しよう。

キュリアスF(男)

キュリアスF(女)

キュリウスF(男)

キュリウスF(女)

キュリエスF(男)

キュリエスF(女)

新規マンスリーチャレンジ内容

ログインキャンペーン開催期間

1月9日定期メンテナンス終了後~1月16日23時59分

(C) ASOBIMO,Inc.(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.