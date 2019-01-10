话题：青森县猴群过电线视频引起反响

【共同社1月10日电】日本青森县陆奥市有市民拍摄到一群猴子在冰天雪地中灵巧地抓着电线移动，该段视频成为话题。视频上传至推特后不断收到“好可爱”、“怎么看都看不厌”等大量评论，播放次数9日已突破70万次。

视频由上传者的母亲在7日从位于该市的家中拍摄。约20只猴子手脚并用抓着上下两根电线，排队前进。视频中，拍摄者叫道“快看快看，太不可思议了”，显得十分兴奋。

上传者表示：“对于视频引起的反响感到非常吃惊。”（完）