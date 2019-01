「スターオーシャン：アナムネシス」スターオーシャン3よりフェイト＆ソフィアが参戦！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「スターオーシャン:アナムネシス」において、本日1月10日より「SRFフェイト」と「SRFソフィア」を追加する。

■SRFフェイト(from SO3)

プロフィール

宇宙暦700年代、バークタイン科学アカデミーに在籍する普通の大学生。勉強よりもスポーツに打ち込むタイプだったが、この艦で連邦の英雄ケニー一族や父が勤務する紋章遺伝子研究所の礎を築いたフィオーレと出会ったことから、連邦の歴史に興味を持ち始めている。エッジとはバトルシミュレーターでの訓練仲間で、戦績は79勝81敗11引分け。

タレント

宇宙開拓史への興味

全属性の与ダメージ+20%/100,150ヒット到達ごとに全属性の与ダメ+35%,50%(全体)

条約の真意

HP+50%/HP20%以下の被ダメージで怯まない(全体)

新年の誓い

攻撃中に被ダメージ-40%空中で回避可

始まりと終わり

攻撃に氷・光属性を付与する/消費AP-20%

ラッシュコンボ

デュアル・レイジング・ストライク

大ダメージ&全属性の与ダメージ+70%(全体/20秒間)

※★6進化時の性能です

■SRFソフィア(from SO3)

プロフィール

宇宙暦700年代、バークタイン高校に通う普通の女子高生。勉強熱心で、最も尊敬する研究者レオン博士以外にも、イリアやフィオーレなど各分野の権威の元に、研究の話を聞くため通い詰めている。最近では、何からの研究のためレイミのところに通っているらしい。

タレント

研究への意欲

与ダメージ+35%/100,250ヒット到達ごとに与ダメージ+50%,65%(全体)

憧れに追いつく時

ヒットカウンター+2秒(全体)AP回復速度+100%/バトルスキルに与ダメージ5%分の追加ヒット発生(自分)

今年の目標

状態異常を無効化(180秒間)攻撃中に空中で回避可/400ヒット以上の時にラッシュコンボダメージ+60%

変化と不変

ATK+20%/AP+20

ラッシュコンボ

二重弦月

大ダメージ&ATK+80%/消費AP-30%(20秒間)

※★6進化時の性能です

■ピックアップガチャ開催

期間限定キャラクターとして、スターオーシャン3より「SRFフェイト」「SRFソフィア」が参戦いたします。期間中「SRFフェイト」「SRFソフィア」の出現確率が大幅にUPします!

実施期間

2019/1/10(木)0:00~2019/1/24(木)メンテナンスまで

