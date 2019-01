「PSYCHO-PASS×タワレコ」宜野座がカフェ店長に！ コラボフードやドミネーター展示も

「“GINO THE CAFE”in TOWER RECORDS CAFE」メインビジュアル(C)PSYCHO-PASS Committee

映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』の3作品連続公開を記念し、宜野座伸元(ぎのざのぶちか)をカフェ店長に見立てた“GINO THE CAFE”がオープン。『Case.1 罪と罰』公開前日の1月24日から3月3日にかけて、TOWER RECORDS CAFE 表参道店でコラボカフェが開催される。

“GINO THE CAFE”は、宜野座の部屋をイメージした装飾や作品素材を使用した空間で、フードには「ブラックミートプレート」「GINO THE CAFE 特製トリッパ煮込み(ミニパン付き)」など、スイーツには「GINO THE CAFE 特製フレンチトースト」「ダイムのワッフルプレート」などがラインナップ。

ドリンクは「GINO THE CAFE 特製ノブチーノ」「宜野座のひととき、ブランデー」「GINO THE CAFE オリジナルラベルビール」「征陸のホットチョコ」「霜月のアイスカフェモカ」「須郷のメロンボール」などが提供される。

「“GINO THE CAFE”in TOWER RECORDS CAFE」ブラックミートプレート 1,350 円

特典には、好きなコラボメニューに1,300 円(税込)を足せば付いてくる「スーベニアグラス」をはじめ、コラボメニュー1品につきランダムで付属する「ポストカード」、好きなフード・スイーツ・ドリンクのコラボメニュー3点セットを注文すると受け取れる「ランチョンマット(A3)」が用意された。

そしてコラボグッズには、描き下ろしデザインの「アクリルスタンド」「B2タペストリー」「A4クリアファイル」「缶バッジ4個セット」が登場。これらは表参道店はもちろん、渋谷店、京都店、川崎店、名古屋近鉄パッセ店、札幌ピヴォ店、新宿店、梅田NU茶屋町店、浦和店、タワーレコードオンラインの各店舗でも購入できる。

表参道店以外の店舗では1月10日より予約を受け付け中で、コラボカフェ初日の1月24日より取り扱いがスタートする。

「“GINO THE CAFE”in TOWER RECORDS CAFE」 アクリルスタンド 価格:¥1,200+税

“GINO THE CAFE”はTOWER RECORDS CAFE 表参道店にて、第1弾が1月24日~2月14日、第二弾が2月15日~3月3日に開催予定。

店内ではコラボメニューの提供やコラボグッズの販売だけでなく、宜野座のDOMINATOR(ドミネーター)展示なども実施される。

“GINO THE CAFE”

カフェ開催期間:2019年1月24日(木)~3月3日(日)

第一弾…1月24日(木)~2月14日(木)

第二弾…2月15日(金)~3月3日(日)

TOWER RECORDS CAFE 表参道店

営業時間:11時~22時 ※ラストオーダー21時

<注意事項>

※混雑時は時間制限(80分制)および整理券制とさせていただく場合がございます。整理券の配布状況は店舗のツイッターにてご確認ください。

※開催期間中のご予約は承っておりません。

仲瀬 コウタロウ