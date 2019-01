EXPOSIÇÃO

ARCHITECTURE FOR DOGS: ARQUITETURA PARA CÃES

Onde: Japan House (Av Paulista 52, Bela Vista)

De 19/01 a 07/04/2019

Horario: Terça a Sábado das 10h às 20h e domingos e feriados das 10h às 18h

Ingresso: Entrada Gratuita

Informaçoes: 11/3090-8900 www.japanhouse.jp/saopaulo

PEDRO MORALEIDA – CANÇÃO DO SANGUE FERVENTE

Curadoria: Paulo Miyada

Classificação: 16 anos

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) De 05/12 a 17/02/2019* Horário:* 3ª a domingo das 11h às 20h Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou [institutotomieohtake.org.br](http://www.institutotomieohtake.org.br/)

EXPOSIÇÃO QUADRINHOS

Onde: Museu da Imagem e do Som – MIS (Avenida Europa 158, Jardim Europa)

De 14/11 a 31/03/2019

Horário: 3ªs a sábados, das 10h às 20h (com permanência até as 22h); domingos e feriados, das 9h às 18h (com permanência até as 20h)

Informações: 11/2117 4777 e www.mis-sp.org.br

KARIN LAMBRECHT – ENTRE NÓS UMA PASSAGEM

Curadoria: Paulo Miyada

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) De 22/11 a 10/02/2019* Horário:* 3ª a domingo das 11h às 20h Ingresso: *Entrada Gratuita Informações:* 11/2245-1900 ou [institutotomieohtake.org.br](http://www.institutotomieohtake.org.br/)

EXPOSIÇÃO – PRÊMIO DE DESIGN INSTITUTO TOMIE OHTAKE LEROY MERLIN

Onde: *Instituto Tomie Ohtake (Rua Coropés 88, Pinheiros) Abertura 23/01/2019 – 20h (Serão anunciados os três projetos premiados)* Visitação 24/01/2019*

Informações: 11/2245-1900 ou www.institutotomieohtake.org.br

PAVILHÃO JAPONÊS – PARQUE DO IBIRAPUERA

Onde: Pavilhão Japonês (Parque do Ibirapuera – portão 10 – próx. ao Planetário e ao Museu Afro Brasil)

Visitação: quarta-feira, sábado, domingo e feriados

Horário: das 10h às 12h e das 13h às 17h

CASARÃO DO CHÁ – MOGI DAS CRUZES/SP

Onde: Casarão do Chá (Estrada Do Chá cx 05, acesso pela Estrada do Nagao, km 3, Cocuera, Mogi das Cruzes/SP)

Visitação: Todos os domingos das 9h às 17h

Durante a semana visitas monitoradas: Escolas – visitação gratuita; Grupos Turisticos – R$100,00 até 30 pessoas. Agendamentos 11/4792-2164

Ingresso: Entrada Gratuita

Informações: 11/4792-2164 e www.casaraodocha.org.br

MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO – MAM

Onde: Av. Pedro Alvares Cabral s/nº, Parque Ibirapuera

Horário: 3ª a domingo das 10h às 18h e Bilheteria até 17h30.

Informações: 11/5085-1318 e 11/5549-2342 e atendimento@mam.org.br

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO – Assis Chateaubriand – MASP

Onde: Avenida Paulista 1578, Bela Vista

Horário: 3ª a domingo das 10h às 18h (bilheteria aberta até 17h30) e 5ª das 10h às 20h (bilheteria até 19h30)

Ingresso: Entrada Gratuita às terças-feiras, durante o dia todo (10h às 18h)

Informações: 11/3149-5959

EVENTO

KARAOKE-DANCE DO NIKKEY CULTURAL

Onde: NIKKEY CULTURAL II (Rua BARAO DE IGUAPE 135 2 ANDAR)

De TERÇAS E QUINTAS

Horário: 8h às 17h (Serve Almoço)

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

De TERÇAS E SÁBADOS

Aulas de Tango com o Prof Hudson Falasca (Curso de Férias)

Informações: 11/94851-3627

BAILE ERIKA KAWAHASHI

Música ao Vivo com a Profª e cantora Érika Kawahashi e o vocalista Issamu. Vários Personal Dancers da Academia “Dançando na Lua”.

Onde: Associação Miyagui (Rua Fagundes 152, Metro São Joaquim)

Dia 12/01/2019

Horário: 17h30 às 22h

Reservas: 11/2578-3829 e 11/9 9827-9925 e erika.kawahashi@yahoo.com.br

KARAOKÊ-DANCE NIKKEY CULTURAL

Pioneiro nessa atividade cujo objetivo é de proporcionar um ambiente familiar onde os freqüentadores cantam suas músicas preferidas e dançam ritmos como o chá chá chá , rumba, forro , samba e country. Todos os domingos Baile com Música ao Vivo.

Onde: Assoc. Cultural Tokushima Kenjin do Brasil (Av Dr Antonio Maria Laert 275, 100m do Metro Tucuruvi)

Dias 12 e 13/01/2019

Horário: Sábados Karaokê Dance das 8h às 16h e Domingos das 8h às 18h e das 18h às 22h Bailes com música ao vivo.

Informações: 11/99857-3845 com Iritsu

O PODER DO ILUSIONISMO COM MARIO KAMIA

Onde: Teatro das Artes – Shopping Eldorado (Av Rebouças 3970)

Dias 12, 13, 19 e 26/01/2019

Horário: 18h

Ingressos: www.tudus.com.br

HATSUGAMA – COMEMORAÇÃO ANO NOVO

Onde: Maksoud Plaza Hotel (Rua São Carlos do Pinhal 424)

Dia 13/01/2019

Horário: 11h às 15h

Quanto: R$250,00

Informações: www.cerimoniacha.blogspot.com

HATSUGUEIKO – PRIMEIRO TREINO ABERTO DO ANO

Onde: Bunkyo (Rua São Joaquim 381, Liberdade)

Dia 13/01/2019

Horário: 10h

Informações: 11/3208-1755

3º PIQUENIQUE VALENTINE´S DAY MAID CAFÉ USAGI – GUARATINGUETÁ/SP

Onde: Parque Ecológico Municipal de Guaratinguetá (Av Dr Ariberto Pereira da Cunha 1224, Guaratinguetá/SP)

Dia 17/02/2019

Horário: 14h30

Entrada: Produtos de Higiene Pessoal.

VERÃO OTAKU: ROBÔ ANIME

Onde: Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro 1000, Paraíso)

De 24 a 31/01/2019

Informações: 11/3397-4002

RIO MATSURI 2019

Onde: Riocentro Convention & Event Center – Pavilhão 4 (Avenida Salvador Allende 6555, Barra da Tijuca. Rio de Janeiro/RJ)

De 25 a 27/01/2019

Horário: sexta das 17h às 22h, sábado e domingo das 10h às 22h

Ingresso: R$20,00

Informações: www.riomatsuri.com.br

CURSO

CURSOS DA NIKKEY CULTURAL

Onde: Rua Tomas Gonzaga 95, 4andar, Liberdade

Cursos: Karaokê, Idiomas (japones, inglês e espanhol), teclado, informatica para a 3ª idade e dança de salão. E agora Curso de Tênis de Mesa.

Informações: 11/99857-3845 Iritsu

57º CURSO DE PINTURA INFANTO-JUVENIL – BUNKYO

Inscrições: Até 11/01/2019, das 11h às 17h, na secretaria do Bunkyo (Rua São Joaquim 381, Liberdade)

Informações: 11/3208-1755, com Aurora ou e-mail: matsuri@bunkyo.org.br

Taxa de inscrição (inclui o material que será usado durante as aulas): R$ 250,00 para o público em geral e R$ 230,00 aos associados do Bunkyo

Capacidade: Vagas limitadas

Curso: De 14 a 18/01/2019, das 9h às 12h

Exposição: 19 e 20/01/2019, das 10h às 17h

Onde: Rua São Joaquim 381, 1º andar, Liberdade (próximo à Estação São Joaquim do Metrô)

CURSO DE ORIGAMI INTERMEDIARIO na Aliança Cultural Brasil-Japão

De 14 a 17/01/2019

Horário: 14h às 16h30

Investimento: R$228,00

Material: R$8,00 (bloco de papel com 50 folhas)

Faixa etária: a partir dos 8 anos

Informações: Unidade Vergueiro 11/3209-6630, Unidade São Joaquim 11/3209-9998 e Unidade Pinheiros 11/3031-5550

CURSOS GRATUITOS DO CIATE

Dia 14/01 – Segunda-feira – 9h – Workshop Cuidador de Idoso.

Dia 17/01 – Quinta-feira – 9h – Workshop Cuidador de Idoso.

Onde: Ciate (Rua São Joaquim 381, 1andar, sala 11)

Informações: 11/3207-9014

