「Tokyo 7th シスターズ」モモカとロナの限定GSカードを獲得しよう！イベント「第46回 VS B-A-T-T-L-I-V-E-!!」開催

Donutsは、iOS/Android向けアプリ「Tokyo 7th シスターズ」において、本日1月10日よりイベント「第46回 VS B-A-T-T-L-I-V-E-!!」を開催する。

■モモカとロナの限定GSカードの獲得を目指そう!「第46回 VS B-A-T-T-L-I-V-E-!!」開催

ライブステージのスコアで勝敗が決まる1対1のリアルタイム対戦型イベント「第46回 VS B-A-T-T-L-I-V-E-!!」が開催されます。今回のイベントの目玉報酬として、「MELODY IN THE POCKET」ジャケット衣装の「芹沢モモカ」と「角森ロナ」のメモリアルGSカードを手に入れることができます。他にも育成用のアイテムや限定称号などを獲得するチャンスもございますので、ぜひご参加下さい。

開催期間:1月10日(木)16:30~1月17日(木)14:59

報酬カード紹介

GS ロナ MITPジャケ

GS モモカ MITPジャケ

■ログボでは虹色ジャージコニーが3体も!「HappyNewYear♥万福キャンペーン」開催

本日より「HappyNewYear♥万福キャンペーン」を実施いたします。期間限定でライブでの獲得親密度やグループレッスンでの獲得経験値が1.5倍となっておりますので、アイドル育成にご活用下さい。また、ログインボーナスでは、虹色ジャージコニーが3体獲得できる豪華仕様となっております。ぜひご参加下さい。

「HappyNewYear♥万福キャンペーン」概要

期間:1月10日(木)16:30~1月17日(木)14:59

内容:ライブステージ獲得親密度が1.5倍、グループレッスンの経験値が1.5倍

HappyNewYear♥万福ログインボーナス概要

期間:1月11日(金)00:00~1月17日(木)23:59

■新キョーコPカードは出現率アップ!ドリームメダルつき7thオーディションガチャ開催

7thオーディションガチャに「上杉・ウエバス・キョーコ」の新Pカードが登場いたします。こちらのガチャでは新カードの出現率が通常よりアップしており、初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。今回のガチャのおまけとして「ドリームメダル」が取得でき、300枚集めることでも今回新登場のキョーコPカードを必ず手に入れることができます。

新カード紹介

P キョーコ 着物でお正月

PS キョーコ アイスライブ

■人気カードが復刻で登場!「笑門来福7th七福神ステップアップガチャ」販売開始

スペシャルレッスンで七福神になるアイドルをピックアップしたガチャ「笑門来福7th七福神ステップアップガチャ」を開催いたします。Step3でイベント復刻カードの3枚のうち1枚を確実に手に入れることができます。初回11回は2500コインとお得にご利用することが可能なほか、ドリームメダルの獲得も可能です。

(C) 2014 Donuts Co. Ltd. All Rights Reserved.