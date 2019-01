We are Venom！ 「ヴェノム」ブルーレイ＆DVD 3月6日(水)リリース決定！

3月6日(水)に「ヴェノム」ブルーレイ&DVDのリリースが決定(デジタルは2月6日より順次先

行配信)。「ヴェノム」の世界を堪能できる超豪華特典封入の日本限定ボックスも発売される。

アメコミ史上屈指の人気キャラ“ヴェノム”が帰ってくる!

スパイダーマンの宿敵でアメコミ史上屈指の人気を誇るダーク・ヒーロー“ヴェノム”。

待望の映画『ヴェノム』のブルーレイ&DVD が、 3月6日(水)にリリースされることが決定!(デジタルは2月6日より順次先行配信)

本作は、日本、全米、中国などで初登場1位を記録し世界中で記録的大ヒットのヒーロー・アクションムービー!残虐で“最悪”かつ異形の存在でありながら、ユニークかつユーモアに富むダーク・ヒーロー”ヴェノム”の誕生と活躍を規格外のアクションと最新のVFXで描く。

主人公エディ役には『ダークナイト ライジング』『マッドマックス怒りのデスロード』に代表される実力派俳優トム・ハーディー。ヒロインのアン役は『マンチェスター・バイ・ザ・シー』『グレイテスト・ショーマン』のミシェル・ウィリアムズ、そして、『ジェイソン・ボーン』『ローグ・ワン/スター・ ウォーズ・ストーリー』のリズ・アーメッドが圧倒的と評された演技力で脇を固める。

ブルーレイ&DVD には1時間を超える豪華特典映像を収録!アクションシーンや VFX などの撮影の舞台裏を描いたメイキング、未公開シーン集をはじめ、エミネムによる主題歌「Venom」のミュージック・ビデオなど、ファン必見の映像が満載だ。

さらに超豪華特典付きの日本限定ボックスも同時発売!

ブルーレイ&DVD発売がとなる3月6日(水)には【日本限定プレミアム・スチールブック・エディション】も同時発売!こちらは日本オリジナルの完全数量限定となる究極バージョン!

劇場公開時に話題を呼んだ特典グッズを新カラーにした【オリジナル・ミニフィギュア(巻き付くベロ付き)】クリアカラーバージョンをはじめ、 日本屈指のアメコミライターである杉山すぴ豊、海外ポップカルチャー専門メディア「THE RIVER」の編集長・中谷直登による特別コラムを収録した限定ブックレットと、クリエイターデザインによる7種のポストカードも封入!特製シンビオート・クリアアウターケース×日本限定デザイン・スチールブック仕様と、まさに『ヴェノム』の世界を余すところなく堪能できるファン必携アイテムだ。

■日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】(3枚組) 9,200円+税 ディスク① 本編ブルーレイディスク(本編約112分+映像特典約80分) ディスク② 本編UHDディスク(本編約112分+映像特典) ディスク③ 本編ブルーレイ3Dディスク(本編約112分) 【封入特典】●特製シンビオート・クリアアウターケース ●日本限定デザイン・スチールブック ●【オリジナル・ミニフィギュア(巻き付くベロ付き)】クリアカラーバージョン...

『ヴェノム』ブルーレイ&DVD 3月6日(水)発売&レンタル開始!

2月6日(水)より順次デジタル先行配信!

■ブルーレイ&DVDセット 4,743円+税(2枚組) ■4K ULTRA HD & ブルーレイセット【初回生産限定】 6,800円+税(2枚組)

発売元・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

© 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2019 MARVEL.