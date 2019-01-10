北陸銀行人事（１１日）

▽兼業務改革企画室長 執行役員総合企画部長小林正彦▽市場金融部長（市場金融部担当部長）玉作明寛▽コンプライアンス統括部長（コンプライアンス統括部担当部長）お客さま相談室長毛呂聡史▽新宿長（琴似長）和泉好則▽統合リスク管理部担当部長（新宿長）大塚直久▽氷見長（長野長）清水賢一▽営業企画部上席推進役（神明長）為井仁志▽秘書室長（経営管理部上席推進役）武波育宏▽経営管理部上席推進役（融資部副部長）綾子賢▽長野長（秘書室長）藤井信行▽融資部副部長（氷見長）米田良憲▽神明長（苗穂長兼元町出張所長）藤井玲▽金沢南中央統括副支店長（大沢野長）上田和也▽コンサルティング営業部副部長（伏木長）山口新太郎▽国際部副部長（金沢統括副支店長）山田太一▽苗穂長兼元町出張所長（東京統括副支店長）柴田純▽金沢統括副支店長（太閤山長）富樫英樹▽総合企画部副部長（経営管理部人財戦略室長）曽良亮太▽琴似長（金沢西インター長）北中喜貴▽金沢西インター長（本店営業部副部長）森永智之▽伏木長（総合企画部業務改革企画室長）平井浩就▽経営管理部上席推進役（新庄統括副支店長）西野耕太郎▽ウェルスマネジメントセンター太閤山センター長（リテール推進部副部長）谷川崇▽札幌統括副支店長（札幌上席推進役）青木実▽経営管理部人財戦略室長（経営管理部副部長）広瀬賢一▽融資部上席融資役（三国長）堀井睦夫▽統合リスク管理部副部長（統合リスク管理部部長代理）常田信行▽ウェルスマネジメントセンター本店センター長（山代長）三國玄剛▽東京上席推進役（高岡副支店長）安原毅▽高岡上席推進役（総合企画部上席推進役）畠山貴志▽山代長（渋谷副支店長）小嶋司▽三国長（金沢南中央副支店長）荒木俊輔▽大沢野長（函館副支店長）坂本篤▽総合企画部副部長（総合企画部上席推進役）金澤富正▽太閤山長（白石副支店長）助川保和▽高岡上席推進役（高岡副支店長）覚王友介▽ウェルスマネジメントセンター福井松本センター長（リテール推進部部長代理）小林友子▽総合事務部推進役（総合事務部事務集中室金沢分室室長代理）生水正義▽西岡長（豊平副支店長）矢地史和▽監査部検査役（西岡長）福田彦人▽国際部部長代理（新湊副支店長）岡村憲治▽総合事務部事務集中室金沢分室室長代理（釧路副支店長）山本直樹▽豊平副支店長（小立野副支店長）室貴裕▽白石副支店長（魚津副支店長）白崎直彦▽函館副支店長（リテール推進部部長代理）新田友和▽札幌副支店長（営業企画部部長代理）青野邦明▽コンサルティング営業部部長代理（五稜郭副支店長）瀬戸健祐▽本店営業部部長代理（小樽副支店長）米田一彦▽ウェルスマネジメントセンター東大通センター長（金沢副支店長）西山真理子▽金沢副支店長（松任長補佐）西田由見子▽小樽副支店長（金山橋長補佐）駒見厚吉▽釧路副支店長（城端長補佐）尾形拓也▽融資部融資役（資産査定室調査役）久木田芳昭▽東大通副支店長（帯広長補佐）高崎泰次▽清水町副支店長（金沢駅前長補佐）青木浩貴▽五稜郭副支店長（京都長補佐）河村孝彦▽新庄副支店長（東大通副支店長）天谷昭郎▽小立野副支店長（国際部部長代理）酒井和宏▽渋谷副支店長（小松長補佐）山林俊徳▽敦賀副支店長（越前町長補佐）浦山健▽魚津副支店長（融資部融資役）夏野祐爾▽秘書室部長代理（秘書室調査役）寺西堅太▽リテール推進部部長代理（リテール推進部調査役）稲垣裕也▽経営管理部部長代理（経営管理部調査役）武田健治▽新湊副支店長（清水町副支店長）五十里秀治