經典景點到內行景點!值得推薦的和歌山觀光景點20選!

和歌山縣被美麗的海洋與無處不見的群山環繞。這裡以熊野三山和高野山等世界文化遺產為首，有許多充滿魅力的知名景點。本次就向您介紹和歌山值得推薦的觀光景點20選!

和歌山位於哪?

和歌山縣位於大阪・奈良的南側。從大阪市搭乘南海電鐵前往和歌山市街約90分鐘，從關西國際機場前往約50分鐘。另外從東京的羽田機場可以直飛南紀白濱機場，約75分鐘即可抵達。

以下分為和歌山市、高野山、紀中、白濱・串本、熊野5個區域向您介紹!

和歌山市區

此區位於縣的北部。當地以「和歌山城」為中心，形成歷史悠久的廣大城邑外圍市鎮，坐落著許多史跡。因為這裡面海，所以可以享受海水浴和海產，也是和歌山的樂趣之一。

走訪和歌山城

這座名勝也可以說是和歌山市的象徵地，是江戶時代(1603年～1867年)僅次於將軍家的「紀州德川家」居城，家世極高。城內以高聳的天守閣為中心，坐落著「岡口門」、「御橋廊下」等饒富趣味的建築物，此外還有以四季更迭美景知名的「西之丸庭園」，讓人能遙想往時風貌。其他還有可以享用抹茶的茶室「紅松庵」、和歌山歷史館，以及動物園等，可看性十足。

天守閣入場費:一般410 JPY、小孩(中・小學生)200 JPY

搭乘小玉二世站長坐鎮的和歌山店鐵貴志川線

和歌山電鐵貴志川線的「貴志站」，是有三花貓「二代玉」站長值班的獨特車站。有許多來自國內外的觀光客爭相走訪此地，就為一睹牠可愛的模樣。除了有看起來像貓臉的站廳，還有外觀與車廂內裝潢皆打造成充滿貓感的「小玉電車」等，讓貓奴無可自拔。從JR和歌山站到貴志站約30分鐘，沿線還有「日前神宮」和「伊太祁曾神社」這些代表和歌山的神社喔。

票價(和歌山站-貴志站):一般400 JPY、小孩200 JPY

到名勝養翠園散步

這座知名的庭園總面積約33,000平方m，從1818年耗費8年歲月打造而成。這裡的池塘引用海水，是非常少有的樣式，往池中窺探就能看到海魚悠游。池塘周圍種有約1,100棵松樹與四季不同的花卉，和背後高聳的群山相襯，讓園內無處不營造出優美的景觀。建齡超過190年的和風建築「養翠亭」也值得一看。

入園費:一般600 JPY(中學生以上)、小孩(小學生以下)300 JPY

走訪友島

「友島」散發的神祕氣息有如吉卜力出品的人氣動畫『天空之城』一般，因此蔚為話題。這是4座無人島的總稱，從加太港搭郵輪前往約時30分鐘。這裡在歷史上曾作為軍事要塞，可以看到砲台遺跡與軍事設施的廢墟等，形成一獨特的風景。當地的植物與史跡也很有看頭，最適合在此健行。島內設有露營場，可以享受海邊遊玩之趣。

旅客運費(來回):一般2,000 JPY、小孩1,000 JPY

品嚐和歌山拉麵

「和歌山拉麵」是在當地被稱為「中華麵」的一道在地菜。這道菜以豚骨醬油味的「井出系」和清澈醬油味的「車庫前系」2種湯頭為主流，兩種都具有身為醬油名產地・和歌山之風味，濃濃的醬油香味非常有特色。另外當地的拉麵店會在桌上放置早壽司(鯖魚押壽司)和水煮蛋，也獨具一格。可以自由拿取來吃，並於結帳時告知店內吃了幾個即可。

高野山區

世界文化遺產「高野山」在和歌山市區東邊，位於1,000m的高峰地帶。這裡是日本密教之一「真言宗」的聖地，周邊一帶散發莊嚴的氣氛。

高野山巡遊

弘法大師——空海是真言宗的開山祖師(774年～835年)，他於816年在這片土地創建了「金剛峯寺」。自此以來高野山便成為繁榮的宗教都市，至今山內仍存在117座寺院。以高48.5m、日本第一座多寶塔(樓上圓形樓下方形的二重塔)「根本大塔」為首，充滿有許多可看之處。金剛峯寺前為商店街，伴手禮店與和菓子店林立。這裡還有許多宿坊(為讓參拜者留宿設置的住宿處)，推薦給想遠離世俗度過悠閒夜晚的您。

參觀金剛峯寺的石庭

金剛峯寺是標榜總面積160,000平方m的大寺院。這裡有純金箔貼滿牆面的眩目「書院上段之間」，以及曾為皇族休息處的「奧書院」等，建置許多高規格的建築物。其中尤以2,340平方m的石庭「蟠龍庭」相當值得一看，堪稱日本國內規模最大的石造庭院。以石與沙打造成的龍群在雲海中相望，讓人同時感受壯觀與細膩之美。

造訪神秘的奧之院

高野山中特別有名的是空海入定(陷入永遠的冥想)之地「奧書院」。據說在中心建築「弘法大師御廟」中祈願，就能得到空海的回應，是一個能量景點。從「一之橋」到御廟間的2km參道兩旁有並排的參天古杉，氣氛相當莊嚴。此外，幾乎把附近一帶淹沒的供養塔和墓石的數量也很驚人。從歷史人物到市井小民，集結了各時代的人們，令人感受到對空海的敬畏之心。

紀中區

此區位於和歌山區南部。西邊有海岸、東邊則被群山環繞，是塊自然豐饒的地區，充滿橘子、醬油等和歌山獨有的特產品。

到湯淺的街道散步

「湯淺町」以日本傳統的調味料——醬油釀造知名。以醬油存放船的停船處「大仙掘」為首，有許多舊時的建築比鄰而建。當地以「醬油發祥地」廣為人知，只要走在充滿風情的街道上，就能聞到不知從何處飄過來的醬油香味。像「廚子二樓」這種有作為置物倉庫的低矮2層樓建築、為防止雨水而將屋簷往下建的「幕板」等細節也值得一看。當地也有醬油、味噌和日本酒等店面，最適合挑選伴手禮。

到白崎海岸潛水

「白崎海岸(白崎海洋公園)」是位於由良町的谷灣式海岸。由石灰岩形成的白色岩石向海面突出，和湛藍的海水營造出對比的美感，宛如愛琴海一般。海中以海龜為首，棲息著形形色色的生物，是廣為人知的絕佳潛水景點。附近有溫水游泳池與潛水客專用淋浴間等，設施相當齊全。從大阪南部開車前往約90分鐘，從大阪市內前往則約120分鐘，交通便利性也是一大亮點。

※白崎海洋公園因受燕子颱風影響，在文章撰寫時點已全面封鎖。最新消息請參閱官方網站。

白濱・串本區

此區位於和歌山縣南部。「白濱」是關西屈指可數的海水浴場。另外，風景勝地「圓月島」和伊勢蝦等海產也非常迷人。「串本」是本州最南端的城鎮。錯綜複雜的谷灣式海岸，孕育出優美的景觀。

到Adventure World和動物互動

這是附設動物園、水族館、遊樂園的主題樂園。以大熊貓為首，共有140種多達1,400頭生氣蓬勃的動物在此生活。園內以「人與動物與自然的互動」為題，提供海豚秀、騎馬體驗以及與兔子的親密互動等活動，可依個人喜好享受各種不同的玩樂方式。

入園費(1天):一般(18歲以上)4,500 JPY、年長者(65歲以上)4,000 JPY、青少年(12歲～17歲)3,500 JPY、小孩(4歲～11歲)2,500 JPY

到Toretore市場南紀白濱吃魩仔魚蓋飯

「Toretore市場南紀白濱」總面積約50,000平方m，是標榜西日本最大規模的海鮮市場。這裡不但有和歌山的特產品，還販賣日本各地的魚貝類，能以平價買到新鮮漁獲。

在此不只有購物，也因為能品嚐美食而成為知名景點。市場內的「Toretore橫丁」提供在飯上盛裝魩仔魚的「魩仔魚蓋飯」等各種料理，能吃到剛捕撈的新鮮海味。

在白濱溫泉放鬆

「白濱溫泉」是日本三大溫泉之一，是關西的代表性度假勝地，廣為人知。這裡有許多溫泉，其中特別有名的是有超過1,350年歷史的露天溫泉「崎之湯」。來此能就近眺望太平洋的雄偉景觀，悠閒地浸泡在充滿歷史的溫泉中。「牟婁之湯」也是很值得推薦的名湯。自古就有天皇前往泡湯治病，歷史來頭可不小，能在不同源泉的2個浴槽裡好好放鬆。

在白良濱享受海水浴

白濱溫泉的附近，就是關西數一數二的海灘勝地。這裡的沙是人稱「石英沙」的蓬鬆沙質，和透明度超群的湛藍海洋形成鮮明的對比。椰子樹和形形色色的海灘傘相襯，散發出有如南國海灘般的氣氛。因為這裡到遠處都是淺灘，所以帶小孩子前往也能安心玩耍。海水浴後可以穿泳裝泡混浴的露天溫泉「Shurasuna」，恢復身體的疲憊。

到橋杭岩欣賞絕景

這裡有串本海岸以及名為「大島」的岩柱群，綿延約850m長。這些宛如橋柱的岩石並排成一幅不可思議的景觀，甚至有人說是空海打造出的地貌。建議您於日出時前往欣賞美景。旭日從海平面升起，不斷被染成紅色的天空與海洋，配上高聳的石柱剪影，營造出幻想般的光景。每年11月初時舉行的夜間點燈，也很受歡迎。

在串本海中公園享受大海與水族館

到「串本海中公園」，可以在湛藍清澈的海洋中，欣賞優游於珊瑚間的熱帶魚群。能在海岸突出140m的「海中觀景塔」欣賞海洋，或從半潛水型海中觀光船「Stella Maris」向外觀賞。水族館中有重現了海中景色的水槽，共棲息約500種・共5,000隻生物。特別是能在水中隧道觀賞鯊魚等大型迴游魚類游泳的英姿，充滿震撼力。

入場券費用例(僅水族館):一般1,500 JPY、中・小學生700 JPY、幼兒(3歲以上)200 JPY(含稅)

在圓月島欣賞夕陽西沉

「圓月島」也可說是白濱的象徵名勝。這裡位於白濱町西方，是座浮在約100m海上的小島，中間被海蝕成一個圓形的洞穴，呈現獨特的外觀。隔著島嶼的空洞眺望夕陽美景的觀景方式非常受歡迎。傍晚時會有許多攝影師或觀光客來此瞄準拍照佳機，非常熱鬧。最美的賞景時間是夏天6:30 pm左右，與冬季的4:30 pm時。推薦的觀賞佳期是春分或秋分前後。

熊野區

此地區保有世界文化遺產「熊野三山(本宮大社、速玉大社、那智大社這3間神社)」，位於和歌山縣東部。這裡是人們信仰至今的日本第一靈場，其中以當地的參拜之道「熊野古道」最為知名。

到熊野古道享受森林浴

熊野自古以來就有許多參拜者造訪，設有許多條參拜路線。這些路線總稱作「熊野古道」。其中推薦給新手的是從「發心門王子」到「熊野本宮大社」間約7km的路線。鬱鬱蒼蒼的繁茂樹木間鋪設了綿延的石板路，讓人能在莊嚴的氣氛中享受健走之樂。走這條路線的時候一般會從本宮大社前搭公車到發新門王子，再步行返回。

參拜熊野本宮大社

熊野神社在全日本超過3,000間以上，這是它們的總本宮。不論男女老幼或信與不信，這裡祭祀的神明來者不拒，接受所有前來的人們。據說這座古神社源起於自然崇拜，有一說認為最開始的社殿創建自西元前。傳說中神明降臨的舊社址「大齋原」是一定要順道造訪的能量景點。它距離現在的社殿約500m之處，高約34m、寬約42m的巨大鳥居非常精彩。

到那智瀑布拍照留念

這座名瀑布不論高度和水量都居日本第一。高度差133m的壯觀規模自不用說，有如白絹一樣柔滑的美麗水沫也不容錯過。瀑布的水自古以來就被稱為延年益壽的水，可以在觀覽舞台飲用瀑布潭的水。附近坐落熊野三山之一的「熊野那智大社」，與歷史超過1,000年的古寺「青岸渡寺」等名景點。附近的道路因高低起伏相當陡峭，建議您著便於行走的服裝前往。

瀑布參拜所入場費:一般300 JPY、中・小學生200 JPY、學齡前兒童免費

您覺得如何呢?若您讀完本篇內容後感到興趣，請務必實際走訪一趟和歌山喔。

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