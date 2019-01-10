別猶豫了就去這吧!四國必走的30個行程

由德島、香川、愛媛、高知4縣組成的四國地區，從具有歷史淵源的神社佛閣到獨樹一格的美食佳餚，洋溢著多彩多姿的迷人魅力。這次就要為您完整介紹在四國必走的30個行程!

四國位在何處？

由德島、香川、愛媛、高知構成的四國，位在日本列島西南處的島嶼。從東京到四國，就近搭乘飛機約1小時20分鐘；從大阪搭乘飛機約45分鐘，搭乘新幹線等電車約1小時50分鐘左右。四國是一個被大海環繞、充滿自然景觀的地區。

【德島縣】

位於四國東部的德島，有世界三大潮流的鳴門漩渦、祖谷溪、以及大步危・小步危等觀光景點，還有可體驗約有400年傳統的阿波舞等文化。

在大步危・小步危暢快泛舟

這裡是以日本第一激流聞名的溪谷。刻畫2億年歲月的壯觀V字谷、宛如大理石雕刻藝術品般優美的岩石紋理，交織成絕美的景觀，已被指定為日本國家天然紀念物及名勝。另外，這裡也因為是世界數一數二的泛舟名勝而遠近馳名，乘坐橡皮艇在水花四濺的激流中前進，讓人驚嚇連連。因為泛舟教練也會同行，所以新手可以放心暢遊。

費用舉例

四國・吉野川優質泛舟(http://www.yoshinogawa-nicerafting.com/index.html)

1日遊(對象為高中生以上):8,500 JPY起(含稅)

家庭泛舟旅遊:高中生以上5,500 JPY起、4歲兒童～國中生5,000 JPY起(含稅)

※費用因時期有所變動

觀賞鳴門渦流

世界三大海流之一的知名渦流，形成於分隔鳴門市和淡路島的鳴門海峽。渦流依照潮水的漲退而形成，海流時速最大可達20km、最大直徑20m。如同雷聲一般轟隆作響的奔流海水非常壯觀，最佳觀賞時段為滿潮時和退潮時的前後90分鐘左右。從「大鳴門橋遊覽步道 渦流之道」的玻璃地板眺望，或是搭乘乘風破浪的「觀潮船」近距離觀賞，可用不同視角一窺這驚人的景觀。

費用舉例

渦流觀潮船(https://www.uzusio.com/)

Wonder鳴門號:成人1,800 JPY、小學生900 JPY

AQUA EDDY:成人2,400 JPY、小學生1,200 JPY(需事先預約)

造訪秘湯・大步危祖谷溫泉鄉

這是一處位於日本三大秘境之一的「祖谷」的秘湯，這裡湧出的溫泉泉質對於消除疲勞具有良好效果，可浸泡享受光滑細緻的溫泉。尤其是可於「祖谷溫泉飯店」搭乘登山纜車直達谷底，進入溪流旁的露天浴池，一邊欣賞四季變換的溪谷美景、一邊享受充滿野趣的泡湯之樂。另外一處廣為人知的觀光景點「藤蔓橋」，是用一種名為軟棗獼猴桃的植物所建造的吊橋，每踏出一步都會大幅搖晃，使人度過一段心驚膽跳的時刻。

欣賞阿波舞

毎年8月12日到15日連續4天舉辦的德島代表性夏日祭典。擁有400年以上歷史的傳統舞蹈「阿波舞」，街道上四處都能欣賞舞姿，舞者約有10萬人，聚集的人群超過130萬人，舉辦期間德島市主要街道附近一片歡騰、融為一體。另外舉辦期間以外，在「阿波舞會館」整年都可欣賞阿波舞，能觀看舞蹈表演、也能一同加入跳舞行列。

品嚐德島拉麵

德島當地的主流拉麵，是在重口味醬油調味的豬骨湯中、加入柔軟且不捲曲的短麵。此外以壽喜燒甜辣口味的豬五花肉和生雞蛋作為拉麵配料，也是其特徵之一。由於拉麵整體口味濃郁，在德島縣內和米飯一起享用是相當普遍的吃法。湯頭方面，有以一般清湯為基底熬煮的，也有豬骨高湯以及加薄醬油調味的。推薦3種湯頭都可品嚐評比一下。

【香川縣】

香川縣位於四國東北部面向瀨戶內海的位置，眾所皆知是日本最小面積的縣。造訪分佈於瀨戶內海的眾多島嶼、或是品嚐當地美食「讚岐烏龍麵」，都非常受歡迎。

拍攝小豆島天使之路的絶景

位於瀨戶內海東部的「小豆島」，是以夕陽、溫泉和栽種橄欖聞名的觀光地。其中推薦必去的是「天使之路」，這是僅有在退潮時才會從海上浮現連結4座大小島嶼的沙洲之路。據說只要和珍愛的人牽手走過就能得到幸福，因此被視為浪漫之路。而位於附近小山丘上的「約定之丘觀景台」是能將這個沙洲步道盡收眼底的瞭望景點，非常適合來此取景拍照。

在栗林公園漫步

這裡是在日本米其林綠色指南中獲選為三星的景點，同時也被指定為日本國家特別名勝，相當具有歷史淵源的庭園。在佔地約16.2ha的廣大面積中坐擁6座池塘和13座假山，漫步於起伏有致的園內走走看看，每個地方都能欣賞到多彩多姿的自然之美。此外這裡也有英文、韓文、中文志工的導覽服務，詳情請至官方網站查詢。

入園費:成人410 JPY、兒童(小學生・中學生)170 JPY

暢遊新雷歐瑪世界

在中國・四國地區規模最大的主題樂園。馳騁在隕石群中的VR雲霄飛車、3D投影映射、用250萬個發光彩燈裝飾的燈飾景點等，令人興奮不已的娛樂設施和演出一個接一個，這個魅力四射的景點，讓人玩上一整天都玩不完。

入園券:成人(國中生以上)1,600 JPY(含稅)、兒童(3歲〜小學生)1,100 JPY(含稅)

※使用娛樂設施需另外計費

在金刀比羅宮漫步

這間神社自古以來就是日本民眾心目中一生必去一次的景點。伴隨著周邊復古街景，金刀比羅宮可說是眾所皆知能代表香川縣的觀光地點。神社以通往正宮785階長石梯的參道聞名，在參道途中，遍布著具歷史淵源的社殿和收藏美術品的建築。正宮是歷經1000年以上不斷改建・重新開放的莊嚴建築物，供奉的神明據說能庇佑航海安全、生意昌隆和疾病痊癒。

在高松夢之城採買伴手禮

這裡是高松市的購物中心，其規模在四國中屈指可數、足以自傲，假日常因購物人潮顯得熱鬧擁擠。這裡有形形色色的時尚品牌店，以及令人不假思索、想衝動購物的可愛雜貨店等等。因有眾多商店進駐，所以很適合購物血拼。這裡也有許多餐廳，日本料理、西式料理、中華料理，各國美食供您選擇。

在日本海豚中心與海豚同樂

這是一個可與海豚接觸互動的觀光設施。餵海豚吃飼料的「餵食體驗」、記住手勢就能與海豚做朋友的「訓練員體驗」等都讓人開心不已。尤其最受歡迎的是「與海豚共游」，這是可進入海裡和海豚一起玩耍的項目，如果適應得不錯還能扶著海豚的背鰭一起游泳。由於這裡備有能浮在水上的潛水服，所以不會游泳也沒關係。

入場費:成人(國中生以上)500 JPY、兒童(4歲到小學生)400 JPY、幼童(3歲以下)免費

※參加各個項目皆需另外計費，且依據項目必須事先預約或是有年齡限制。詳情請至官方網站等查詢

品嚐各地的烏龍麵

具有超強彈牙特色的「讚岐烏龍麵」，儼然成為香川的代名詞。縣內各地有多達800間烏龍麵，雖然統稱為烏龍麵，但其實種類包羅萬象。最基本的有「烏龍湯麵」、含肉的「肉烏龍麵」和淋上咖哩的「咖哩烏龍麵」等。另外附餐菜單豐富多樣也是這裡的特色之一，您可選擇天婦羅或關東煮等喜愛的品項一起享用。

【愛媛縣】

愛媛縣位於四國西北部、面向瀨戶內海的地區，廣為人知的有被稱為日本最古老溫泉的道後溫泉、島波海道、名產的柑橘。

造訪松山城

這是沿著海拔132m的勝山山頂到山麓所築的古城。建有眾多城門、箭樓、城牆，其中多達21棟建築已被指定為重要文化財產。尤其必看的景點是位於山頂的天守，饒富歷史淵源、威風凜凜地佇立於此，並且是國內僅有12處的「現存12天守」之一。可搭乘空中纜車或登山吊椅前往天守。

套票(參觀門票+空中纜車・登山吊椅來回票):成人1,020 JPY、兒童(小學生)410 JPY

參拜岩屋寺

正式名稱:海岸山 岩屋寺

這是相傳創建於815年的古刹，位於海拔700m之處，其陡峻斜坡的參道延伸到森林深處。這裡自古以來就是修驗道(日本佛教之一)的修行場，是一個保存種種承襲、充滿幻想的景點。佇立在寺內的殿堂，像是被埋入半山腰的巨岩之中，籠罩著神聖莊嚴的氣氛。最大的看點是立於正堂南側的「大師堂」，其建築特色以傳統的寺院建築為基調，同時細部又採用西洋建築的元素，已被指定為日本國家重要文化財產。

走訪四國石灰岩地形

這裡是橫跨愛媛縣和高知縣的廣大石灰岩台地。號稱東西約25km、海拔約1,000m到1,500m，與山口縣的秋吉台、福岡縣的平尾台並稱為日本三大石灰岩地形之一而享有盛名。地表上遍布赤裸裸的白色石灰岩，呈現一片遼闊獨特的景觀，是旅遊、兜風和露營的熱門景點。尤其是在位於台地中央左右的觀光據點「姫鶴平」，眼前所見是一望無際的牧草地，可飽覽牛群放牧的牧場美景。

在道後溫泉本館悠閒放鬆

據說「道後溫泉」是日本最古老的溫泉鄉，這裡有超過100間的住宿設施。其中眾所皆知的是在日本米其林綠色指南獲得三星的「道後溫泉本館」，這個木造3層獨棟的溫泉設施擁有100年以上的歷史，奢豪的雙浴室皆可使用，泡完湯之後還可悠閒地在開放式的大廳休息。

使用費舉例(神之湯 二樓席位方案):成人840 JPY(12歲以上)、兒童420 JPY(2～12歲)(使用時間1小時)

購買今治毛巾

日本數一數二的毛巾產地・今治的品牌毛巾，使用當地優質的軟水，能顯現棉製品原有的柔軟度、細緻柔和的手感和鮮豔亮眼的色彩。另外，極佳的舒適度也是今治毛巾的魅力，由於可快速吸收汗和水分，洗好澡時拿來擦拭身體也不會黏膩。近年來誕生了可用於時尚和家飾品的毛巾商品，非常適合買來當伴手禮。

觀賞宇和島鬥牛

宇和島市1年會有5次在宇和島市營鬥牛場舉辦鬥牛大會。重達1t超巨大的牛，在直徑20m的比賽場上衝撞，令人手心冒汗、緊張不已的激戰就此展開。急促呼吸和牛角互相對撞的聲音，震撼力十足。

入場費(當日券):成人3,000 JPY、國中生以下免費

舉辦日:1月2日、4月第1個週日、7月24日、8月14日、10月第4個週日

※有可能變更舉辦日期

在島波海道騎自行車

這是連接本州・廣島縣尾道與愛媛縣今治之間的西瀨戶汽車道的暱稱。全長約60km的路線架橋，看似串連起浮在瀨戶內海上的眾多島嶼，也讓島的自然美和橋的人工美融合成一片和諧雄偉的景色。這裡併設了行人及自行車專用道而廣為人知，也獲選CNN「世界最美7大自行車道」之一，備受旅人青睞。在此可一邊感受迎面吹拂的海風，一邊享受騎自行車馳騁的暢快。

津津有味的極品鯛魚飯

坐擁長長海岸線的愛媛縣，具有豐富的海產漁獲，特別是真鯛的養殖量傲稱日本第一。而愛媛縣著名的鄉土料理就是使用鯛魚炊煮的米飯「鯛魚飯」，其做法會依地區而異。在東予・中予地區就豪邁地用飯鍋炊煮整隻鯛魚，飯上的鯛魚散發陣陣香氣，令人食慾高漲。而在南予地區則是使用生魚片，與熱騰騰的米飯一起享用新鮮鯛魚的好滋味。

品嚐柑橘類!

愛媛縣的柑橘類生產量冠居日本第一。以國內備受歡迎的「溫州柑橘」為首，還有凸形外觀特徵的「不知火(凸頂柑)」、以及具有清爽甜味與香味魅力的「伊予柑」等，有著形形色色的品種。另有愛媛縣的原生品種、吃起來像果凍般口感的「紅Madonna」。另外愛媛縣內也販售許多使用柑橘類做成的甜點和果汁，可盡享邊走邊吃的樂趣。

柑橘園

不知火(凸頂柑)

【高知縣】

位於四國南部的高知縣，因坐擁以四萬十川為首的眾多清流而為人熟知。桂濱、室戶岬、足摺岬等地方，推薦給想要充分享受大自然的人。

造訪桂濱

這是在浦戶半島前端附近的弓形海岸，也是高知縣代表性的風景勝地之一。自古以來就是眾所皆知的的賞月景點，在當地的民謠中亦被傳唱。這裡的紅、綠、白、黑、灰的五色砂礫也相當知名。被海浪浸濕閃閃發光的砂濱，伴隨背後翠綠茂盛的松樹及湛藍浩瀚的太平洋，交織成一幅美麗景色。周邊還有洋溢復古氛圍的桂濱水族館和傲稱日本第一高的銅像「坂本龍馬像」等看點。

在高知城漫步

這裡是位於高知市的城郭遺跡。本丸(城郭最主要的區域)的建築幾乎是全日本唯一現存完整的城郭，因此享有盛名。以「追手門」為首，有15棟的建築物已被列為日本國家指定重要文化財產，特別是高達18.5m的天守更是一大看點。天守建於1603年，曾一度被燒毀並於1749年重建，可充分感受到當時氣息。進入天守能登高到最上層，將高知的景色盡收眼底。

費用:成人420 JPY、未滿18歲免費

探索龍河洞

這是歷經1億7500萬年歲月洗禮形成的石灰岩鍾乳洞。石筍和石柱在洞窟內四處呈現神秘的景觀，已被指定為國家天然紀念物及史跡。「一般觀光方案」可至洞窟內1km處觀光，如果參加「冒險方案(需預約)」，還能戴著頭燈探索約200m全黑洞窟內部的寶貴經驗。

使用費用:成人(高中生以上)1,100 JPY(含稅)、國中生700 JPY(含稅)、小學生550 JPY(含稅)

※冒險方案需另付追加費用1,000 JPY

在笑淵欣賞仁淀藍

清流「仁淀川」號稱擁有日本國內No.1的水質，其透明度超群的水面、還有被稱為「仁淀藍」的獨特藍色。若想飽覽這奇幻色彩的話，推薦您前往「笑淵」。從古至今，這裡就是當地居民視為神聖之地的美麗瀑潭，隨著陽光強弱，一會兒藍一會兒綠，展開時時刻刻變換表情的神秘光景。尤其笑淵整個被日光照射的正午前後，是最為推薦前往的時間帶。

※現在因落石的影響無法進到瀑潭(預定於2018年8月左右恢復開放，請事先確認)

在週日市集漫步

這是在高知市毎週日皆會舉辦的街頭市集，長度橫跨約1.3km，約有420間店聚集於此。這裡販售的商品有青菜、水果、手工點心、玩具、土佐刀具等當地獨有的各類物品。不僅當地居民喜愛也備受觀光客青睞，1日多達1萬7,000人前往購物，好不熱鬧。這裡也有現炸芋頭天婦羅等店家，推薦四處品嚐美食。

※新年期間和YOSAKOI索朗祭期間不舉辦，敬請留意

觀賞YOSAKOI索朗祭

這是一個用兩手拿著被稱為「鳴子」的打擊樂器跳「索朗舞」的祭典，可以說是高知的夏日風情。舉辦期間高知市內各地約200個隊伍、約1萬8,000人在街道上展開遊行舞蹈，在比賽場地和劇場都有公開表演。只要遵守手拿鳴子前進的基本準則，舞蹈方式或服裝都非常自由，所以能欣賞到各個隊伍卯足全力、舞力全開的表演。有華麗裝飾的卡車「地方車」也值得一看。

2018年的舉辦期間:8月9日(四)〜8月12日(日)

在四萬十川享受獨木舟、皮艇、游河

「四萬十川」以水量豐富的清流聞名，全長196km，在這個四國首屈一指的大河中，可體驗獨木舟、皮艇、泛舟、SUP（立式單槳衝浪）、浮潛等玲瑯滿目的戶外活動。其中必推的是搭乘叫做「屋形船」的遊覽船遊河，能悠閒地眺望群山的新綠和河面清冽的碧藍，盡享四萬十川的自然景緻。

屋形船船資費用舉例(四萬十川屋形船Nattoku):成人(國中生以上)2,000 JPY(含稅)、兒童(小學生)1,000 JPY(含稅)

※幼童免費

在弘人市場大啖稻草炙烤鰹魚生魚片

這是位於高知市主要街道上的觀光設施，以飲食店為主，有超過60間以上的店鋪林立於此。購買的飲料食物可在有桌椅的市場內部廣場或通道自由享用，還能一邊喝著啤酒或當地酒，大啖觸動味蕾的高知特產食材。推薦必吃的店家是「明神丸」，這裡用燃燒稻草束炙烤表面的鰹魚料理「稻草炙烤鰹魚生魚片」相當有名，飄散稻草香氣現烤的鰹魚可謂極品。

享用四萬十鰻魚

四萬十川水質非常乾淨，有眾多淡水魚在此棲息，周邊地區的鯰魚、河蝦和甲魚等河川美味食材多不勝數。其中您一定要品嚐的是在日本非常珍貴的野生鰻魚，與油脂肥美、肉質肥厚的養殖物相比，具有肉質緊實味道清爽的特徵。高知縣內有幾家供應鰻魚餐點的店家，做法是將鰻魚切開插入竹籤，然後沾醬烤製的「蒲燒鰻魚」。

看完之後是否想說走就走了呢?當您周遊四國的時候，歡迎將本篇介紹列入參考、好好計劃四國之旅。

※本文的資訊為執筆時或公開時的資訊，可能與最新的資訊不同，敬請注意。