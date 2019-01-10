盡享美食與溫泉!四國香川・愛媛「滿載而歸女子旅」2天1夜經典行程[PR]

面向瀨戶内海的四國・香川及愛媛，以海鮮為首，還有知名的讚岐烏龍麵，其他的當地美食也不容錯過!此外，香川、愛媛還有多處獨有的絕景景點，更可享樂到被說是日本最久遠的溫泉喔。這回就帶大家來到行程稍嫌緊湊，卻有數不盡打卡景點的香川、愛媛來，為您量身訂做一套女性必看的經典行程!

香川・愛媛是什麼樣的地方?

這兩個縣位於本州西南部的四國本島。在四國本島東北部的香川縣，特色是一年四季雨量不多且氣候溫暖，譽為「烏龍麵縣」的當地美食「讃岐烏龍麵」是必吃的美食。而愛媛縣在四國本島西北部，與香川縣一樣氣候溫暖，盛產蜜柑和稻作，也以捕撈鯛魚和竹筴魚等的漁場聞名。

※照片是從屋島山上眺望高松市市區的景觀

在此趟旅行中，主要的交通工具為電車和計程車。香川的起點就從高松開始，品嚐當地美食「讃岐烏龍麵」，參拜熱門觀光景點「金刀比羅宮」祈求開運，其他還可一邊接觸四國的歷史文化、一邊盡享絕景和甜品!在愛媛的話，推薦購買今治產的毛巾當作伴手禮，搭乘主要沿著瀨戶內海海岸線行駛的予讃線欣賞窗外風光，還可在日本最古老的溫泉之一「道後溫泉」體驗穿浴衣和泡溫泉，更可大啖極品美食。旅行的精彩之處，就在可慢慢欣賞夕陽西沉於瀨戶內海的絕景景點!另外，雖然本次介紹的經典行程主要以電車和計程車來移動，如果您想有效率地前往更多周圍景點，建議您可選擇租車自駕。

這次要盡情探訪大家尚不熟悉的四國香川及愛媛的魅力，那麼我們就開始這趟滿載而歸女子旅吧!

第1天:從高松站出發!

巡遊四國的香川及愛媛之旅，就從香川縣JR高松站開始。搭乘JR高德線前往第一個目的地「四國村」。列車所需時間約15分鐘。

欣賞四國村的日本原風景!(所需時間:60分鐘)

從屋島站搭乘計程車約10分鐘。四國村是一個把民房從四國各地移建復元於此的戶外博物館，在這裡可參觀江戶至大正時代(1603～1926年)左右人們曾經居住過的房子等，還有國寶級的建築物(國家指定重要文化財產)!

接近入口處的「葛橋」，主要是使用葛的藤蔓編織而成，僅有底部是木板。雖然高度並不算太高，但是走起來搖搖晃晃，令人步步驚魂呢!※為了安全起見，加裝了鋼絲

這裡是建於愛媛縣内子町的河野家舊宅邸，是築於18世紀的國家指定重要文化財。進入之後感覺空間狹窄，但對當時而言，似乎是寬敞的富裕之家，據說可能是3代同堂一起生活的房子。坐下來待一會兒，彷彿有穿越時空回到過去的不可思議之感。

有可愛圓形和三角形屋頂特徵的「砂糖小屋」是絕佳的撮影景點，推薦必訪!另外，正因為是保存了日本原風景的景點，變身成武士和忍者或人氣動漫的角色都非常適合曬照片，實際上這是內行人才知道的變裝景點!有興趣的人千萬別錯過!不過也請再三遵守參觀禮儀，不進入禁止的區域、不造成他人困擾等!

■四國村

開村時間:(4月〜10月)8:30〜17:00、(11月〜3月)8:30〜16:30公休:全年無休入村費:一般1,000 JPY、高中生600 JPY、小學及國中生400 JPY地址:香川縣高松市屋島中町91

從絕景的屋島山上丟瓦片就能祈求開運除厄!(所需時間:30分鐘)

接下來前往的景點，可從四國村搭乘計程車，時間來得及的話也可搭乘「屋島山上接駁巴士」，任一種交通方式都不到10分鐘。

「屋島」在日本是以知名戰役(源平合戰，1185年爆發的源氏與平家二大勢力之戰)的古戰場聞名。從山上可將瀨戶內海和高松市街景一覽無遺，在這裡推薦要一展身手的就是「丟瓦片」!所謂的丟瓦片，是一種祈求開運除厄、從高台丟擲盤子或素燒酒杯等的一種遊戲。據說在源平合戰戰勝的源氏，就在屋島這裡丟掉陣笠(古代在戰場上戴在頭上的扁平圓柱三角錐型的頭盔)宣告獲得勝利，這就成為丟瓦片的由來，可祈求開運除厄、居家安全以及與戰勝有關的合格過關。在屋島山上的商店裡可買到素燒的瓦片(6片200 JPY)，是小巧可愛的尺寸。

在寫著「瓦片丟擲處」的地點前面有一大一小的圓圈，據說丟出去的瓦片穿過圓圈之中的話願望就能實現。丟瓦片的方法好像有訣竅，不過就算瓦片不能穿過圓圈，看著從高松市內到遠處的瀨戶內海諸島，朝這一望無際的絕景奮力丟出去，也令人有種神清氣爽之感。落日時刻更是美麗，有興趣的人可別錯過!

■屋島山上觀光協會停車場營業時間:7:00〜22:00停車場費用:巴士1,200 JPY、自小客車300 JPY、兩輪車200 JPY地址:香川縣高松市屋島東町1784

在烏龍麵本陣山田家 讚岐總店品嚐讚岐烏龍麵午餐

從丟瓦片景點搭乘計程車約15分鐘，就可抵達歷史悠久的山田家後代所開設的超人氣讃岐烏龍麵店。

大約800坪、築於江戶末期(1800年代後半)的房屋，已列入有形文化財產。這裡作為讃岐烏龍麵名產「醬汁拌烏龍麵(所謂醬汁拌烏龍麵，不是像蕎麥麵一樣浸在醬汁裡，而是把醬汁直接淋在烏龍麵上的吃法)」的創始店而遠近馳名。好不容易來一趟，最受歡迎的「竹篩醬汁拌烏龍麵(冷(570 JPY))」和熱食「鍋燒烏龍麵(熱(520 JPY))」這2種都點來吃吃看吧。

在寒冬推薦吃熱騰騰的「鍋燒烏龍麵」，不過能品嚐現做烏龍麵的口感與彈性的「竹篩醬汁拌烏龍麵」，也是推薦在冬天必吃的逸品。使用德島酸橘和自製炸麵球來增添風味的烏龍麵，好吃到讓人忘了聊天直接吃光光!

有漂亮外觀還可欣賞店家自豪的庭院，這裡從前是拿來接待達官貴人的內廳，別有一番風情。

■烏龍麵本陣山田家 讚岐總店營業時間:10:00〜20:00公休:全年無休地址:香川縣高松市牟禮町牟禮3186

在NORTHSHORE KAGAWA享受滿滿蔬菜和水果的咖啡時光(所需時間:40分鐘)

從山田家搭乘計程車和電車之後前往JR高松站。雖然從車站步行15分鐘左右也可抵達，但由於咖啡廳位於不太好找的地點，建議從高松站搭乘計程車(約5分鐘)過去。

這裡於2016年開幕，是間在社群網站上非常受矚目的時尚咖啡廳，從玻璃帷幕視野明亮的店內，能將瀨戶內海的美景盡收眼底。滿滿的陽光和色彩鮮豔的食物，讓身心都能獲得療癒。

以「美麗與健康」為理念的店家風格，供應了許多當季水果和生菜酵素為主的品項。正因為由原本做水果買賣的公司經營的，其新鮮度和美味絕對是一流。歡迎在皆為海景座位的店內度過悠閒時光。

表面酥脆、裡頭鬆軟Q彈的「熱帶鬆餅(1,400 JPY)」，是能讓人感受大量水果、甜度適中，且鮮奶油恰到好處的逸品。如果是午餐時間，推薦您品嚐份量十足的招牌品項——滿滿蔬菜的三明治(照片左上為「蔬菜芽三明治(蝦卵)1,300 JPY)」。

■NORTHSHORE KAGAWA營業時間:咖啡時段9:00〜11:00、14:30〜17:00(L.O.)、午餐時段11:00〜13:45(L.O.)公休:週二地址:香川縣高松市濱之町49-20 LIVLOV 2F

前往金刀比羅宮參拜，拿御朱印帳和黃色護身符(所需時間:2小時)

從NORTHSHORE KAGAWA返回JR高松站，從這裡搭乘電車前往JR琴平站約45分鐘。

從這裡開始是第1日天的主要活動，參拜「讃岐金比羅大人」的金刀比羅宮。到御本宮為止要爬785階的石梯，輕鬆爬石梯的訣竅在於與其慢吞吞地前進、不如有節奏性地爬上去，對爬石梯這件事讓我們集中精神一鼓作氣吧。另外上下最好都使用拐杖，可在參道旁的商店租借，擔心的人可於爬石梯前租用比較安心。

這裡是大門，再過去就是金刀比羅宮的裡面，不過前面還有階梯要爬……。加油吧!

接著朝向御本宮前進!滿滿成就感中又帶點疲憊，因此更能以加倍的感激之情參拜!

這是在御本宮右側旁邊的觀景台，在眺望讚岐平原一望無際的絕景時喘口氣，拍照留念。

此外推薦您購買此處獨有的「黃色幸福護身符(800 JPY)」或「御朱印帳(1,500 JPY)」，在御本殿左側有販售處，最適合買來犒賞自己或當作伴手禮送給重要的人。

■金刀比羅宮御本宮 開門及關門時間：(4月〜9月) 6:00開門、18:00關門，(10月〜3月)6:00開門、17:00關門公休:全年無休參拜費:免費地址:香川縣仲多度郡琴平町892-1

在 烤雞・帶骨雞 田中屋品嚐讚岐美食帶骨雞(所需時間:90分鐘)

走累了，今天就早點吃晚飯吧。在位於金刀比羅宮參道旁的田中屋，品嚐與讃岐烏龍麵齊名的讃岐美食「帶骨雞」。

「帶骨雞」是僅以鹽、胡椒、大蒜預先調味的招牌菜。照片左側是味道紮實和口感彈牙的「親鳥(890 JPY(未稅))」，是下酒的最佳良伴。照片右側是軟嫩多汁的「若鳥(890 JPY(未稅))」，歡迎品嚐比較不同的好滋味。另外在這裡為了方便食用，可用剪刀朝著骨頭以直角將肉剪開、最後與骨頭分離，不知道怎麼做的話，店員會細心地指導毋須擔心。

■烤雞・帶骨雞 田中屋營業時間:11:00〜15:00(L.O.14:00)、17:00〜23:00(L.O.22:00)※週末及例假日為11:00～23:00(L.O.22:00)公休:週三※如遇例假日則照常營業地址:香川縣仲多度郡琴平町720-13

住宿就到予讚線特急停車站周邊的飯店

考慮到隔日的交通，此趟住宿就選擇多度津站，可能的話推薦先前進到觀音寺站。另外如果想要第2天的移動更輕鬆的話，也可下榻於壬生川站附近。

第2天:從香川搭乘予讚線欣賞窗外風光並前往愛媛

終於要進入愛媛縣了，最令人期待的就是道後溫泉，還有海產。要在這盡情飽嚐從以前到現在備受人們喜愛的愛媛美食。

在觀音寺站出發的JR予讚線特急石鎚1號上欣賞窗外美景

以窗外絕景知名的予讚線非常具人氣，是沿著瀨戶內海行駛的支線。面對面地坐著，一邊欣賞窗外閒適恬靜的景色，一邊滔滔不絕地聊天，度過女子旅行獨享的美好時刻。

在毛巾美術館搜尋今治獨有的禮物(所需時間:40分鐘)

從壬生川站搭乘計程車約15分鐘。說起今治，至今仍是世界上知名的毛巾產地。位於今治的這個毛巾美術館，可讓人參觀以最新高速自動織機製造毛巾的情形，也有許多值得一看的展示品。

不過最叫人期待的是從玲瑯滿目的種類中選購毛巾!觸感輕柔舒適、吸水力強，非常推薦當作伴手禮!尤其是備受喜愛的原創毛巾「衣架洋裝毛巾」，令人驚艷。共有40種豐富的顏色可供選擇，即使同屬粉色系，也能找到自己喜愛的粉色。此外，1個字32 JPY起就可在現場請店家繡上名字，不妨在上面留下名字作為旅遊的紀念品。一條毛巾就能調劑生活、改變心情唷。

整面牆展示著色彩繽紛的捲線筒，是一處非常適合打卡拍照的點。

■毛巾美術館入館時間:9:30〜18:00(藝廊參觀至閉館前30分鐘，毎週六及連續休假(※最後1日除外)則延長營業)公休:2019年1月第3、第4個週二全館休館藝廊入館費: 成人800 JPY、國高中生600 JPY、小學生400 JPY(※商店區、花園免費)地址:愛媛縣今治市朝倉上甲2930

在 鄉土料理 五志喜 總店品嚐鯛魚飯和鯛魚素麵享用豐盛午餐(所需時間:60分鐘)

從毛巾美術館趕緊搭乘計程車回到壬生川站、再搭乘列車前往松山站。轉搭路面電車至大街道下車步行5分鐘。目標是到於1635年創業的超級老字號名店「鄉土料理 五志喜 總店」品嚐愛媛的「縣魚・鯛」。

這裡也供應五色素麵、伊予和牛等愛媛的鄉土料理。

鯛魚的日語發音，與日語詞彙「めでたい(值得祝賀的事、令人喜悅等的含義)」的字尾發音「Tai」相同，因此鯛魚也被視為吉利的食材，是在慶賀場合會端出作為料理的高級魚。另外，外觀鮮豔且魚頭也很氣派，也是在宴席中受到青睞的原因之一，但最大魅力還是在鯛魚的可口美味。其中在瀨戶內海生長的鯛魚肉質緊實油花飽滿，讓人食指大動。推薦必吃的是每日限量30份的「松山(北條)鯛魚飯(1,000 JPY)」，品嚐當日採買入菜的新鮮鯛魚，吃進嘴裡的好滋味，不禁使人笑顏逐開。用鯛魚的高湯拌入白飯裡，一下子就能吃光2碗飯呢。

「鯛魚素麵・姿身(1,680 JPY)」是擺成盃狀、用心上菜的料理。滑嫩順口的五色素麵搭配鯛魚的美味，看起來吉利的菜餚讓人心情大悅。 在飄散老店風情的名店裡享用豐盛的午餐也是旅途中獨有的樂趣。

■鄉土料理 五志喜 總店營業時間:11:00〜15:00、17:00〜23:00公休:不定時地址:愛媛縣松山市三番町3-5-4

在愛媛愛顔觀光物產館喝夢幻的「從水龍頭流出的柳橙汁」!!(所需時間:20分鐘)

從五志喜步行5分鐘左右即達。在這個觀光物產館，不僅提供愛媛縣特產的展示販售與觀光資訊，這裡還有會從普通水龍頭中流出的柳橙汁!!一般印象中水龍頭轉開就是流出自來水，所以更感覺不可思議……。若是在孩提時代遇見的話，這就是如夢一般的魔法水龍頭吧。

柳橙汁1杯100 JPY。酸甜的好滋味讓旅途的疲憊一掃而空。不過如果太過專注於拍照片，果汁一不小心就會從杯子裡滿出來，請特別留意。

其他除了五色素麵、松山炸豆皮和雜魚天婦羅等美食，還有各式各樣的民間工藝品，來這裡找伴手禮準沒錯。

■愛媛愛顔觀光物產館營業時間:9:00〜18:00公休:12月29日〜1月3日地址:愛媛縣松山市大街道3-6-1 岡崎產業大樓1F

穿著藝術品浴衣來一趟快樂的道後溫泉戶外溫泉巡禮(所需時間:95分鐘)

品嚐完柳橙汁以後，搭乘路面電車搖搖晃晃經過10分鐘左右就到了道後溫泉。

道後溫泉被視為日本三大古湯之一，是在日本最古老的史書「日本書紀」中曾經出現、由來已久的溫泉鄉。此外，在目前舉辦中的藝術嘉年華「Dogo ONSENART 2018」，有來自25組的藝術家各式各樣的作品擺設在街道旁或飯店裡。參與本次盛會的其中1名藝術家是人氣陶藝家・藝術家鹿兒島睦先生，他將道後溫泉與東京知名的銀座三越百貨公司結合製作成的作品，即是這些原創浴衣。可在道後溫泉部分旅館及飯店租借(※詳情請洽官方網站)，在「道後溫泉站」對面的「道後觀光諮詢處」，也可用2,000 JPY租借。歡迎您體驗穿著浴衣漫步在歷史悠久的溫泉街，盡情享受女子旅行獨有的美好時刻!※在道後溫泉別館 飛鳥乃湯泉換裝

在道後溫泉，有道後溫泉本館的「神湯」、於2017年12月甫盛大開幕的道後溫泉別館 飛鳥乃湯泉的「新湯」和椿之湯的「親湯」這3個戶外溫泉可供巡遊泡湯，其中推薦必訪的是建築物於1894年重建、至今仍使用中的大眾浴場道後溫泉本館。這是在日本全國亦屬罕見的無加溫、無加水的源泉放流式溫泉，泉質溫和不刺激且光滑細緻，短時間就能讓身體變得溫暖。

泡完湯後可在休息室喝上一杯茶。泡完湯暖呼呼的身體也可在戶外吹著徐徐微風，盡情享受歷史悠久的道後溫泉獨有的醉人情趣與風情。另外，此處也因日本大文豪——夏目漱石的小説《少爺》而聞名，在夏目漱石本人曾親訪的道後溫泉本館中，有一間與夏目漱石頗有淵源的房間「少爺房」可供參觀。

■道後溫泉本館營業時間:「神湯 樓下」6:00〜23:00(22:30停止入場)、「神湯 二樓席」6:00〜22:00(21:00停止入場)「靈湯 二樓席」6:00〜22:00(21:00停止入場)、「靈湯 三樓包廂」6:00〜22:00(20:40停止入場)費用:「神湯 樓下」(神湯※不可使用休息室)成人410 JPY、兒童160 JPY「神湯 二樓席」(神湯・浴衣出租・茶・餅乾・使用休息室1小時)成人840 JPY・兒童420 JPY「靈湯 二樓席」(靈湯・神湯・浴衣出租・毛巾出租・茶・餅乾・又新殿觀覧・使用休息室1小時)成人1,250 JPY・兒童620 JPY「靈湯 三樓包廂」(靈湯・神湯・浴衣出租・毛巾出租・茶・少爺糰子・又新殿參觀・使用時間1小時20分鐘)成人1,550 JPY・兒童770 JPY公休:2019年1月15日以後，因維護修繕施工僅神湯開放營業入浴(※靈湯、2樓以上的休息室、又神殿不接受參觀)地址:愛媛縣松山市道後湯之町5-6

在下灘站欣賞絕美落日餘輝(所需時間:80分鐘※)

在道後溫泉泡完湯後，繼續搭乘列車一路前往下灘站。雖然要花大約40～60分鐘，但是從松山出發的予讚線沿線盡是迷人的好風光呢。

JR下灘站是予讚線的車站之一，為無人車站。月台上僅有2張長椅和屋頂，設備極為簡樸，而映入眼簾的就是蔚藍的瀨戶內海。在這裡能欣賞到夕陽西沉至海平面下的美景，在日本國內也是許多人必訪的超人氣景點。※由於日落時間依季節而異，所需時間為預估值

就在這附近，有一條與出現在知名動漫中通往大海的鐵路極其相似的鐵路，不僅備受鐵道迷喜愛，在日本的動漫迷和戲劇迷之間也赫赫有名。雖然是一個無人站，每天造訪的人潮卻是絡繹不絕。

這天運氣好，看到了美麗的夕陽，情不自禁地跳起來拍照留念!還有一點，因為夕陽的時間帶依季節不同變化很大，所以請事先確認清楚哦!

看著夕陽漸漸西沉到鐵路延伸出去的那頭，光是待在那裡就有一種拍偶像劇的感覺。看著天空和大海瞬息萬變的表情，好想永遠都能沉浸在這樣的景色和時光之中。

由於這裡是無人站，請遵守規定和禮儀度過一段安全又精彩的旅遊時光!

■JR下灘站地址：愛媛縣伊予市雙海町大久保

在 伊予手打烏龍麵 名代Tsuruchan 總店品嚐伊予烏龍麵作為旅行的結尾(所需時間:1小時)

在下灘站欣賞完夕陽之後，再次搭乘列車約40分鐘返回松山，從那裡轉搭路面電車前往作為這次旅程結尾的「伊予手打烏龍麵 名代Tsuruchan 總店」。

欣賞溫暖了內心的夕陽，而身體就要吃松山名產熱騰騰的鍋燒烏龍麵來升溫。與讃岐烏龍麵完全不同的伊予烏龍麵，同樣具有獨特好滋味。

這間店的「鍋燒烏龍麵 Tsuruchan風味(650 JPY(未稅))」，特色是高湯使用了瀨戶內產的沙丁魚乾(乾燥後的沙丁魚)和乾香菇等10種乾貨、再用粗砂糖等調製出具有甜味的松山風味。使用鋁鍋裝盛，是碗滿是古早味的鍋燒烏龍麵，加入鮮肉和油炸豆皮的甘甜味，是令人放心適合作為旅程結尾的好味道。

「特製鍋燒烏龍麵(1,300 JPY(未稅))」中也放了瀨戶內名產的雜魚天婦羅。由於份量很多，也可和友人分食。

■伊予手打烏龍麵 名代Tsuruchan 總店營業時間:(週一～週四)11:00～翌日1:00、(週五、週六、例假日前日)11:00～翌日3:00、(週日、例假日)11:00～24:00公休:全年無休地址:愛媛縣松山市二番町3丁目7-16 聖誕大樓1F

【加碼介紹】如果是租車自駕，另外推薦去「來島海峽展望館」和「看海的咖啡廳」

這次介紹的雖然是以電車和計程車為主的經典行程，但如果租車自駕其實更能方便地移動。接下來就為您介紹租車自駕必訪的推薦景點!

在來島海峽展望館飽覽海峽與瀨戶內諸島的絕景(所需時間:30分鐘)

如果是租車自駕，建議您在「毛巾美術館」之後前往此處，移動時間約40分鐘。 位於今治市東北部的來島海峽被形容為海之險處，與鳴門(德島縣)、關門(本州和九州之間)並稱為日本三大急潮之一。有不少人會來架設在來島海峽至馬島諸島之間的海峽大橋上，享受騎車和健行樂趣。在展望館裡還可品嚐今治的柳橙汁和伯方的鹽味冰淇淋等當地好喝的飲料和甜點。

■來島海峽展望館營業時間:9:00〜18:00地址:愛媛縣今治市小浦町2-5-2

在看海咖啡廳度過療癒片刻(所需時間:60分鐘)

從「來島海峽展望館」車程約3分鐘左右，這是一間靜靜佇立於海邊的名店。「看海咖啡廳」是由經營來島遊艇的夫婦所開設，因為他們的好人緣，而有許多粉絲來訪，從店內和戶外露台席都能將來島海峽、瀨戶內諸島與大海盡收眼底。

「美生柑果汁(550 JPY)」僅於冬季提供熱飲，據說這是由老闆娘親自跑遍愛媛所有的公路休息站、喝過全部的果汁之後嚴選出的飲料，想著如果有熱檸檬汁就好了而誕生的逸品。從郵輪到豪華客船每天有600艘以上來來去去的風景，對一直生活在這裡的兩夫婦而言一點也不嫌膩。您可前來一邊品嚐味道溫和的「每月蛋糕捲(350 JPY)」、冬天還可配上「熱美生柑」，一邊飽覽旖旎的海洋風光。

■看海咖啡廳營業時間 9:00〜17:00公休:週三(※如遇例假日則隔日休、如遇週三週四為例假日則前一日休)地址:愛媛縣今治市砂場町2-7-30

看完這趟遍訪四國的香川及愛媛的女子輕旅行經典行程，您覺得如何呢?這個地區從極品美食到社群美照絕景景點都很豐富，歡迎您親自一探究竟!

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