一生至少要去一次的日本絕美景點6選

日本國土將近70%是山地，變化豐富的地形。本次，我們要介紹給您在這樣的日本才能看見的絕美風景。選了還能體驗日本風俗及文化的景點。

1.竹田城跡（兵庫縣）

位於兵庫縣朝來市的「竹田城跡」，其廣為所知的別名為「天空之城」或「日本的馬丘比丘」。城位於350公尺標高山頂處，看起來彷彿就像漂浮在雲海上一般，因而得名。

其夢幻的姿態，堪稱絕景。若想看漂浮在雲海中的景象，在秋季至冬季晴天的早晨可以看見。由於是在限定條件下才能看見的珍貴風景，因此有許多人前來造訪。想運氣好看見雲海，那麼最好事前在下列網站確認好時間及天氣預報！

竹田城跡是「城跡」，因此並非所謂意象為日本城的天守。整座城從荒廢至今已過了約400年之久，但其石壁幾乎完好如初，是歷史價值非常高的城跡

2. 白川鄉(岐阜縣)

「白川鄉」是位於岐阜縣的世界遺產。是以「合掌造」這種陡斜屋頂為特色的民房建築聚集成的村落。房屋於江戶時代中期建造，歷經300年以上，至今還是有人住在裡頭，繼續生活著。這裏還殘留著日本的原始風景。有幾間家屋及設施有開放參觀，讓遊客能入內觀看合掌屋裏頭的樣子。無論何時造訪，皆能看見四季變化所帶來的美麗景象，特別是冬夜的點燈，一定要來看。豪雪地區的白川鄉，散落在這一片雪白銀世界中的合掌屋，靠著微光浮出。雖不是很華麗，但是能感受到溫暖的光景，絕對是畢生難忘。

3.元乃隅稻成神社(山口縣)

若提到綿延不斷的紅色鳥居，京都伏見稻荷大社非常有名，但山口縣的「元乃隅稻成神社」也能見到鳥居並排的絕景。從神社到俯瞰海洋的山崖，再延續到湛藍的海洋，共有123座紅色鳥居，非常壯觀。開放空間，海風舒服的絕景景點。曾被美國CNN票選「日本最美景點31選」，其美景可是經過認證的。鳥居前端有個「龍宮噴泉」的名勝，能看見拍打岸邊的海浪進入到崖上洞穴裡後，發出聲響，海水竄上高空的光景。此神社也是非常著名的靈地。穿過鳥居隧道前來參拜，或許就能實現願望。

4.青之島(東京都)

您知道，從東京的玄關口，羽田機場出發最短2個小時就能抵達這座島嗎。「青之島」，是世界上罕見的二重火山口形成的島嶼。島凹陷處的中央還有一個小島似的特殊地形。據說是因為數次的火山噴發，造就了這樣的地形。四周斷崖絕壁環繞，看起來彷彿像是阻止他人登陸一般，但進入裡頭窺探，在大自然中度過特別的時光。島的地形之外，從島上所見的滿天星空才是真正的絕景。在沒有民房也沒有電燈的地方往上空看，是360度的星海。或許您會忘記您正身處日本。

5.銀山溫泉(山形縣)

位於山形縣尾花澤市的「銀山溫泉」，因像電影場景的街景而聲名大噪。建於1920年的木造旅館並列在一起的光景，可以讓您體驗彷彿坐時光機回到過去日本的氛圍。此處與動畫電影「神隱少女」的世界非常相似因而造成話題。一定要來看日落後，街燈、建築的燈火一盞一盞亮起的光景。溫泉街收為有一些散步方案，能在瀑布及橋等大自然中散步。散完步後，您可以去泡溫泉，消除疲勞。

6.別府地獄

有「地獄」這樣稍微令人驚心的別名的是，大分縣的溫泉。大分縣是日本數一數二的人氣溫泉地。 源泉(溫泉湧出的地方)數據說是世界第一。這般的大分縣因湧出各種泉質而非常有名。將溫泉比喻成地獄的是「別府的地獄」。鈷藍色的溫泉「海地獄」，紅色的泉水「血之池地獄」、噴出熱泉水的「龍卷地獄」、藍白色泉水的「白池地獄」。這四個溫泉被選為國家名勝。其中有因為溫度太高而無法入池的泉水，但能見到這麼多樣的溫泉已經很難得了。請一定要來觀賞一下這些地獄。

不僅有名的觀光地，日本還有許多絕美景點。造訪日本之際，請一定要找到屬於自己的絕美景點，留下美好的回憶。

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