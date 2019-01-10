必知！四種日本式打招呼方法！

本篇介紹使用你好，謝謝，再見，對不起的基本打招呼用語和應用情況。以及表達不好意思，道歉，引起注意，感謝的使用場合，在日本答謝時千萬別害羞，請勇於嘗試將「謝謝」說出口吧！

本篇介紹可使用的四種基本打招呼用語及應用情況。想用日語表達日常生活的打招呼或是答謝時！

相見與道別的招呼

首先要逐一介紹與早安（Good morning）， 午安（Good afternoon），晚安（Good evening）同義的打招呼用語，以及與道別的用語。＜早安＞早安（Good morning）在日文中為「おはよう」（O HA YO）。對長輩或身分地位較高者則要說「おはようございます」（O HA YO GO ZA I MA SU）。起床後遇到人，活力地對人說「おはよう！」＜午安＞午安（Good afternoon）在日文中為「こんにちは」（KON NI CHI WA）。對長輩也使用此說法即可。此招呼語近似英語的「Hi」。若與年齡相仿的好朋友碰面時，可使用「やぁ」（YHA）或「どうも」（DO U MO）二詞。＜晚安＞晚安（Good evening）在日文中為「こんばんは」（KON BAN WA）。對長輩也使用此說法即可。「こんにちは」與「こんばんは」的區分略為曖昧，基本上只要天暗後即可使用「こんばんは」，並無嚴格規定幾點之後必須使用此招呼語。＜再見＞與人既有相遇必有道別。道別在日文中為「さようなら」（SA YO NA RA）。若是日後仍想見面的人，可再添一句再會「またね！」（MA TA NE）。以笑臉說出「さようなら，またね！」吧！

表達感謝之情「謝謝」

接著是答謝的用語。英語的Thank you在日文為「ありがとう」（A RI GA TO）。若是對長輩或想表達嚴謹的謝意則使用「ありがとうございます」（A RI GA TO GO ZA I MA SU）。在旅行時，無論是向人問了路，遇到麻煩時有人幫忙或是向飯店服務人員道謝，皆可說「ありがとう！」。這句話有著讓說的人與聽的人都感到高興的魔力呢！因此無須感到害羞，在適當場合積極地向人說「ありがとう！」有些日本人較為怕生，即便被道謝也不好意思回看您，只會小聲地回答不客氣。但是可千萬別會錯意，他並非感到不愉快而是害羞而已。根據某項調查，20～40歲的日本人有六成以上覺得自己很怕生呢!

擁有各種涵義的「不好意思」

日語的不好意思「すみません」（SU MI MA SEN）可在許多場合中使用，意思近於英語的Excuse me或Sorry。讓我們來看看在什麼情況下可以使用它。＜道歉＞不好意思「すみません」最常被用在道歉時，作為道歉之意的同義字為「ごめんなさい」（GO MEN NA SAI）。不小心犯錯，造成他人困擾時請說「ごめんなさい」。「すみません」雖然也是道歉用語，但「ごめんなさい」更顯得有誠意。＜引起注意＞搭電車時若離出口較遠，下車時要向人表示借過之意，亦可使用這句話。此處的意思等於Excuse me。除此之外，要請人看向你時，或是問路時皆可使用。＜感謝＞雖然上述文章中我們提到謝謝為「ありがとう」，但日本人在表達謝意時亦會使用不好意思「すみません」。來自海外的朋友或許會覺得「這個人為什麼一直道歉呢？」，實際上這句話的意思是「不好意思」（讓您為我做了那麼多，真是感謝您。），只是括號中的意思被省略了。

雖有像謝謝「ありがとう」與不好意思「すみません」等使用場合較難辨別的招呼語，來日本時千萬別害羞，請勇於嘗試說出口吧！

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