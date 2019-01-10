到日本必遵守的禮節或行為

為了有一趟安心・舒適的旅途，了解旅遊目的地的禮節或禮儀是很重要的。本次介紹在日本旅行時必須遵守的禮節。若遵守這些禮節，則會讓您更加享受旅程喔。

莫忘留意「詢問」的禮節

在觀光目的地拍照，或者觸碰東西前，先說一聲吧。例如，想拍攝店內的展示時，先向店員詢問「請問能拍照嗎？」吧。此外，若想觸碰裝飾物時，也請先詢問「請問能觸摸嗎？」。由於有先詢問，因此能給對方有禮貌的印象，不僅能迴避不需要的麻煩，還有意想不到親切的回覆。無論哪種場合，希望您都能留意。

進入和式建築時的禮節

在日本，進入住家或者旅館等和式建築時會有脫鞋的習慣，因此從幼時便被教育「要將脫掉的鞋子排放好」。亂丟脫掉鞋子的人，會給人一種「不檢點」的印象。拖鞋入室後，請轉身跪地，並將鞋尖朝外放好。若訪日觀光客的您能將褪去的鞋子排放好，一定會令人刮目相看。您一定要試試看。

搭乘電車時希望您實踐的禮節

日本白天上班時段混雜是世界著名的。日本人在這種情況下，為了不引起麻煩，訂定了特殊的禮節。首先，搭乘電車前的「排隊搭車」。請注意車站月台腳所站的地方！排隊的地方印有指示，因此搭乘列車時，首先先在指示處排隊吧。列車到站後，先禮讓下車的人。沒人下車後，排在前面的人依序搭乘列車。這可是能順暢地搭乘列車，令人感到驚訝。在車內，請勿大聲交談，特別是用手機交談，是很不好的行為。讓座給老人或孕婦是很重要的禮節。因此特設了「博愛座」。此外，在車內不飲食也是很基本的禮節(新幹線或一部分的特急列車為例外)，搭乘電車時，請務必要實踐。或許能稍微體驗到日本人的心情。

餐飲店禮節

關於本次訪日觀光客所不知道的餐飲禮節。或許有些人會感到驚訝，但在日本，若將其他餐飲店所買的料理或飲料帶進另一間餐飲店則違反了禮節。店員也認為帶瓶裝飲料入店不太妥當。因此請將瓶裝飲料放入包包中吧！取而代之，無論哪種類型的餐飲店，多免費供應水或者茶，續杯也是免費的。若遵守禮節，您一定能享受到愉悅的服務。遵守禮儀，快樂地度過您的旅程吧！

令人訝異！搭乘電扶梯的禮儀

在日本，也有日本人難以解釋的不可思議禮節。那就是利用電扶梯時的禮節。搭乘電扶梯時，空出電扶梯單側通路，留給趕時間的人。地域不同，此禮節也有些許差異，在西日本是空出左側；而東日本則是空出右側。然而，此禮節您必須要留意。近年，此禮節造成許多電扶梯事故發生，因此電扶梯營運呼籲大家利用電扶梯時不要空出單側走道行走。哪一種行為優先比較好呢？判斷時最好的方法就是，效仿前頭先搭乘的日本人。稍微有點困難的禮儀，但為了在旅遊地避免事故發生，請實踐看看吧！

關於丟垃圾的禮節

日本的整潔是會令訪日觀光客都會感到驚訝的。在日本，許多人日常就會將垃圾分類，或者會將垃圾帶回家。例如，到沒有垃圾桶的地方時，不會將垃圾亂丟，而會將垃圾帶到有垃圾桶的地方丟棄。此外，也貫徹了回收的精神，因此丟棄在垃圾桶的垃圾也分門別類。再者，根據地域不同，在某些地域亂丟垃圾也會被課予罰金。難得到日本觀光，還被課罰金多掃興啊！為了有趟平安無事的旅程，請好好遵守禮節遊玩吧！

關於時間的禮節

日本列車或巴士等交通工具的運行，在世界上是最精準的國家。據說這也表現在日本人的民族性及禮節上。訪日觀光客在日本能享受到舒適的服務也是托日本人的民族性之福。在日本，遲到或約定錢突然「臨時取消」都是沒有信用的行為。您到日本旅行，若與日本人會合，可能會遲到的話，事前與他人聯繫一下吧！「臨時取消」是禁忌喔。稍微留意一下，一定會讓您的旅程更加順暢。

如何呢？些許的禮節及留心一定會讓您的旅途更加快樂。一定要實踐看看喔！

※本文的資訊為執筆時或公開時的資訊，可能與最新的資訊不同，敬請注意。