【2018年版】今年冬季推薦好去處!東京人氣燈飾5大精選!

隨著聖誕節的腳步接近，又到了街上充滿閃耀燈飾的季節!在夜晚的街上，身著暖暖的大衣外套，欣賞華麗燈飾、散散步如何呢?這次就為大家介紹約會的好去處ー東京的燈飾景點!

1. 丸之內仲之通

從JR東京車站或地下鐵大手町站皆方便前往的丸之內，雖是商業區，但擁有石磚打造的美麗街景，並且可以享受購物樂趣。主要道路的丸之內仲之通，今年也有約200棵的路樹會妝點上約100萬球燈飾，閃爍耀眼光芒!一邊欣賞閃耀的燈光，一邊在林道上散步，不妨前往丸大樓或於丸之內石磚廣場享用美味晚餐吧?仲之通旁的東京車站丸之內一側，也可以欣賞到燈飾喔。

舉辦期間:11月8日(四)～2019年2月17日(日)

※大手町仲之通為11月15日(四)～

2. 東京中城

數個區塊都有燈飾閃爍的東京中城(midtown)。當中最值得一看的是在約2,000平方公尺的草坪上所舉辦的「星光庭園2018」!約19萬盞LED與100個會發光的氣球，共同打造出立體空間，置身在這讓人感覺彷彿被星星環繞。稍微停駐觀賞之後，會發現燈光會演繹出星星的誕生、閃耀、爆炸之後到成為星屑過程，演出4種不同的宇宙姿態。閃耀的星星和夢幻的宇宙風景，將在您的眼前近距離呈現。

舉辦期間:11月13日(二)～12月25日(二)

3. 六本木Hills

在六本木hills前方的欅坂，將以約70萬盞藍白LED燈妝點。名為SNOW＆BLUE，如白雪一般閃耀燈光的前方，可以看到綻放溫暖橘光的東京鐵塔!在這裡可以欣賞到充滿都會感的洗鍊燈飾。

另一方面，六本木hills所舉辦的聖誕市集，將可以看到傳統的歐洲聖誕風景。就如同其發祥地的德國，在這裡也能購買到以香料和紅酒所熬煮成的香料酒來暖和身體，何不盡情享受多汁香腸等美味德國料理呢?

舉辦期間:欅坂燈飾:11月上旬~12月25日(二)

※聖誕市集2018為11月23日(五・國定假日)～12月25日(二)

4. 表參道

精品名店林立，充滿奢華氛圍的表參道，約1.1km的路段將有90萬球的香檳金燈飾照亮。從JR原宿站到地下鐵表參道站之間的路段，正是可欣賞到燈飾的地方，交通十分方便!沿路上有表參道hills和Laforet原宿百貨，因此購物完之後順道欣賞也是個好選擇唷。

舉辦期間:11月29日(四)～12月25日(二)

5. Caretta Shiodome

Caretta Shiodome的燈飾是迪士尼粉絲絕不能錯過的景點!以「冰雪奇緣」和「長髮公主」世界觀為主題的燈飾，會每周進行替換。隨著名曲「Let It Go」呈現出冰雪世界的「冰雪奇緣」，以及劇中相關飾品會裝飾在主要聖誕樹上的「長髮公主」，將呈現出夢幻迷人的景致。兩種皆使用25萬盞LED，完整打造出電影中的感動。並且5:00 pm時將有1天1次的「超人特攻隊」開場特別表演。這是個會搭配節奏感十足的音樂，呈現出充滿躍動感的特別秀。

預定舉辦期間:11月15日(四)～2019年2月14日(四)

以上的介紹如何呢?這次所介紹的景點，除了可以欣賞燈飾，還可以享受購物和美食的樂趣!希望大家可以參考這篇介紹，和重要的人一起度過美好的一天。

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