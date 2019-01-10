精選東京都內5間吃到飽的燒肉店

來到日本的話，一定要品嚐的就是燒肉了。在東京，有許多能夠在桌子上利用烤爐或是網盤，想吃多少就吃多少的吃到飽店家。本次就來介紹5間燒肉吃到飽的店，給視肉如命的您吧。

1. 燒肉風風亭 澀谷店

在澀谷非常有人氣的吃到飽燒肉店，在中央街的正中心，因是批發肉舖直營，以可以用自家製的醬料和胡椒來品嚐到新鮮度超群的肉質而引以為傲。用來沾燒肉的美味醬料，也是在選擇燒肉店的時候，非常重要的環節之一，而這裡的醬料就獲得了非常美味的高評價喔！吃到飽的菜單共有2種，推薦的是「上質燒肉吃到飽（120分鐘以内）(國中生以上3,480 JPY、小學生1,740 JPY、3至6歳600 JPY(未稅))」。這個吃到飽的套餐，是可以大量的飽嚐到鮮美多汁的和牛五花肉！里肌肉也有著口感酥脆的美味喔。炙烤牛肉或沙拉、湯、甜點等肉類以外的餐點也都可以吃到飽，種類相當豐富，喜歡的話就盡情地享用吧！推薦給想要以便宜的價格，品嚐到美味燒肉的人前來喔。

2. 炭火燒肉 元CHAN 新宿店

新宿的「炭火燒肉 元CHAN」，是可以在24小時任意光顧的燒肉店。這裡可以品嚐到40種優質的肉類與30種的韓國料理，以全品70樣吃到飽的方案而博得好評。「炭火燒肉＆韓國料理（70種以上）吃到飽(男性4,480 JPY、女性3,980 JPY(未稅)、要預約，4人以上)」套餐，除上質的五花肉和上質的里肌肉、松阪豬、內臟等燒肉外，還可將韓式煎餅、炒年糕等的韓式料理吃到飽！點鍋一人份的韓式拌飯，大家就可以一起享用了呢。在飲品的部分有啤酒或是紅酒、燒酎、韓國米酒等眾多選項，可以喝到飽的這點令人十分開心！推薦給那些想要吃到美味的燒肉和道地的韓國料理的人來此店家喔。

3. 武藏

從地下鐵銀座站出來，徒步5分鐘就可抵達的正統炭火燒肉人氣店「武藏」，店內令人感到放鬆舒適的氣氛，還有可以看到夜景的座位，最適合約會了。以來自世界各國，數10種類的天然鹽為賣點，讓肉質的美味更上一層樓。人氣的吃到飽方案是「極上和牛吃到飽 男性6,200 JPY、女性5,200 JPY、國中生未滿3,000 JPY、小學生未滿2,000 JPY、三歲以下免費(未稅) (要預約)」。雖說以90分鐘的吃到飽來說，這樣的價位稍貴，但是里肌肉、五花肉、牛肋骨肉或黑毛和牛的希少部位都包含在內，共29種可以吃到飽的內容，已經是非常划算了！這家店的點餐制度為，先將一開始出的綜合拼盤吃完，才能再點喔。根據肉的部位不同，味道也會有所差異，所以就算點了好幾次，吃到最後也還是覺得不夠呢。想要心滿意足地品嚐到最高級的和牛的人，請務必造訪這間店！

4. 燒肉亭 六歌仙

新宿的燒肉老店「燒肉亭 六歌仙」，是提供燒肉與涮涮鍋、壽喜燒的店家。這邊以可以品嚐到優良的松坂牛而聞名，因而吸引許多人造訪。此外，燒肉和涮涮鍋的吃到飽料理，也是人氣套餐之一。吃到飽的價位是90分鐘7,300 JPY(含稅)起跳。26,000 JPY(含稅)的套餐，則是可以將松坂牛吃到飽！簡直跟做夢一樣。其他吃到飽的選項，也是價位和内容物一體成形的高檔，是間常常上電視的燒肉店喔。想要來點變化的時候，因為也可以選擇燒肉加上涮涮鍋或壽喜燒的吃到飽組合，所以推薦給想要用不同方法品嚐美味和牛的人。

5. 肉屋的台所 宮益坂MEAT

想要好好地品嚐吃到飽和牛燒肉的時候，就來澀谷的「肉屋的台所 宮益坂MEAT」吧。在喜歡燒肉的群眾間獲得優異的平價，提供了品質優良的肉與合理的價位。這裡的吃到飽方案「肉屋的台所 和牛套餐(4,980 JPY(含稅))」是人氣NO.1。還付有啤酒、紅酒、威士忌等飲品喝到飽(2小時制)。嚴選的黑毛和牛拼盤、和牛五花肉、和牛里肌肉、內臟、伊比利亞豬等，共有多達80種以上的吃到飽選項，烤蔬菜、泡菜等附屬菜單也很豐富。因為店家總是充滿熱鬧的氣氛，想要和大夥兒喧喧嚷嚷的吃著燒肉的時候，推薦就到這裡來吧。

以上的介紹您覺得怎麼樣呢？雖說是吃到飽的燒肉店，可是卻有著從低價路線到高單位等各式各樣的店家喔。能和大家一起熱情的品嚐燒肉，就是最愉快的事情啦！但點餐時也請好好考慮，千萬別浪費食物喔！還有因為是吃到飽的店，所以別忘了事前先做好預約喔。

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