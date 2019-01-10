5選東京便宜可愛的兒童用品連鎖店

東京有許多能買到便宜又可愛的兒童衣服及玩具的連鎖店。本次選了5間介紹給您。

1. 西松屋

由於小孩子都長得很快，馬上就穿不下，因此能便宜購買到兒童衣服的「西松屋」是每位媽媽的好夥伴。連大人也會喜歡的T-shirt只要479 JPY(含稅)、洋裝也是1,000 JPY以下的低價格。有時候折扣下來，T-shirt、短褲都只要198JPY。因為太便宜，就算小孩子在外面玩得髒兮兮回家，您也不會覺得「怎麼又弄髒了」，更不會動怒。當然，設計也不馬乎。到天花板高的地方均有商品陳列著，各處都放有「取商品棒」，若手拿不到，就用「取商品棒」巧妙勾著衣架拿下來。非常簡單，請放心。商品從新生兒到140cm尺寸都有(尺寸以身高為準)，但有些分店從130cm - 150cm均有。

2. Akachan Honpo

有生過小孩的日本人都知道的孕婦・嬰兒・小孩用品專賣店「Akachan Honpo」，這麼說一點都不過份。生產、育兒等相關產品一應俱全，非常豐富。推薦嬰兒用的貼身衣物。「嬰兒系列」。出生後3個月、翻滾時、坐著時候及因應成長速度，小孩容易活動，媽媽也容易幫小孩穿，非常適合當作禮物的貼身衣物(2,052 JPY(含稅))。另外，可溶於水的「安心蠟筆 巧連智(1,296 JPY(含稅))」、印有卡通的飯盒、刀具組也都是非常受到外國人喜愛的伴手禮。「Akachan Honpo」有提供免稅服務，一定要多加善用喔！

3. Birthday

從嬰兒至3-7歲兒童、7歲以上兒童用品專賣店。產品豐富、價格合理為「Birthday」的魅力。低價且能買到運動品牌及各式各樣品味不錯的原創品牌兒童服飾。融入北歐品味的「futafuta」特別受歡迎。舉例來說「女孩短褲(1,280 JPY(含稅))」，口袋設計成貓的樣子，非常可愛。能抓住媽媽心的品牌非常多喔。另外，還有FILA、Champion等運動品牌T-shirt(980 JPY(含稅))。男孩女孩、少女、龐克服飾等，各式各樣品味的服飾都有，忍不住就會一次都買回家的歡樂店。

4. ANAP KIDS

10歲、20歲的休閒品牌「ANAP」，其兒童服飾品牌「ANAP KIDS」。繽紛且流行街頭風兒童服飾在此販售著。店裡有許多大人也能穿的設計款式，親子裝在這裡有非常多選擇。兒童服飾尺寸從70cm~130cm。動物圖案的肚兜、襪子等嬰兒也能享受街頭風的裝扮。此外，商品非常多樣，小孩用的卡通圖樣設計・後背包，到媽媽包全都能找到，這點是「ANAP」的魅力。

※照片為ANAP店鋪。

5. Babies"R"Us

Toys"R"us所營運，孕婦商品及嬰兒用品一應俱全的育兒用品專賣店。在Babies"R"Us特別受歡迎的是「Kids"R"Us」，其有許多原創品牌帽子。漁夫帽、軍帽、草帽、紳士帽等，有許多連大人也會喜歡的帽子。鬱金香帽、摺耳帽等可愛的設計，忍不住都想帶到嬰兒頭上。為了預防曬傷，脖子後方附有遮罩為其受歡迎的理由。洋服之外的育兒用品非常豐富，從日本品牌泡美國等，有非常多教育玩具，歡迎當作伴手禮帶回喔！

希望讓對時尚流行敏感的媽媽們及小孩都能開心，因此蒐集了便宜且能享受搭配樂趣的超人氣店家。您一定要來光臨一下喔！

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