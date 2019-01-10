日本最大規模「東京國立博物館」魅力指南!

佇立在東京上野的森林中的「東京國立博物館」，是日本歷史最久的博物館。這次就為大家介紹日本文化的玄關――「東博」的魅力之處。

何謂東京國立博物館(東博)?

擁有「東博」這項愛稱的東京國立博物館，誕生於約150年以前，是日本當中歷史最為悠久的博物館。這裡以日本為主，針對亞洲各區域的美術和考古相關的文化財產進行收集、保存、研究調查和展示等等。收藏品有11萬7,000件以上，當中有89件國寶，643件重要文化財(2018年3月現在)，在收藏品上不論質或量都屬於日本第一。在東博的展示中，有收藏品＋寺院神社等的寄託品所構成的「綜合文化展(平時約展示有3,000件)」；以及設定主題的大規模企劃展示「特別展(一年約舉辦3~5次)」。按照企劃展的主題，有時候也會從世界各國借用一級品文化財進行展示。

本館外觀

本館入口

基本資訊

交通位置

自JR上野車站公園口或鶯谷站南口徒步約10分鐘

自東京Metro銀座線・日比谷線上野站或千代田線根津站徒步約15分鐘

自京成電鐵京成上野站徒步約15分鐘

開館時間:9:30 am - 5:00 pm(入館為4:30 pm為止)

※每週五、六開館至9:00 pm為止

休館日:週一(若為國定假日或假日，則調整至隔天的週二)

入館費用

綜合文化展:一般620円；大學生410円；高中生以下、未滿18歲及滿70歲以上則免費

特別展:按企劃會有不同

提供海外旅客的服務

在正門廣場有提供綜合文化展的語音導覽設備(日文、英文、中文和韓文)，同時也有由東京國立博物館志工所進行的英文導覽，可在他們帶領下了解本館2樓。

館內的標示和一部分的解說標示上標有3國語言(英文、中文和韓文)。此外，關於作品的資料皆有日文和英文標示，因此即使不會日文，也可以在英文的輔助下安心鑑賞。

※由志工進行的英文導覽約為1個月舉行3次。詳細請到官網確認。

東博的精彩之處

東博收藏了許多日本歷史上的重要文化財產，並在占地內的6間展示館中公開。不論哪一個展示館的內容都相當充實，如果想慢慢仔細欣賞的話，1天絕對看不完。

那麼，下面就針對常設展示的5間展示館，為大家介紹概要和值得注目的特色。

本館(日本藝廊)

首先是1938年開館的「本館(日本藝廊)」。這座在東博占地內看起來特別有威嚴的建築物，是使用鋼筋水泥的洋風建築並搭配瓦片屋頂，作為「帝冠樣式」的代表作而被指定為國家重要文化財產。1樓為「各領域展示」，分別展示雕刻、陶瓷和刀劍等等，可按照各種不同領域慢慢地仔細觀賞。2樓則按照1萬3000年前到400年前左右的時代，以「日本美術的歷史」為主題，可欣賞到按照美術史所展出的國寶和重要文化財等名品。

本館2室(國寶室)

本館11室(彫刻)

法隆寺寶物館

接著介紹的是「法隆寺寶物館」。這裡收藏展示了從奈良名剎法隆寺在1878年獻給皇室的300件寶物。最大特色之一是當中包含了許多7世紀的寶物。在這裡可以鑑賞到古代美術收藏中擁有極高評價的文化財產。

法隆寺寶物館外觀

法隆寺寶物館 第2室(攝影:佐藤 暉)

東洋館

「東洋館」的主題正是「東洋美術巡禮之旅」。這裡展示了中國、朝鮮半島、東南亞、西域、印度和埃及等美術、工藝品和考古遺物，是日本最大的亞洲美術專門藝廊。在這裡可以看到多數的雕刻、銅像、佛像和陶瓷等名品。一年中會數次替換展示品。

東洋館外觀

東洋館5室(中國的青銅器)

平成館

平成11年(1999年)竣工的新展示館。1樓的考古展示室中，展示了從石器時代到近代的考古遺物，2樓則是一年中會舉行數次的特別展專用展示室。

黑田紀念館

黑田紀念館是因為日本近代西洋繪畫之父黑田清輝的遺產和作品寄贈給國家，以此為契機所建設的設施。館內有遺族所寄贈的遺作油畫和素描等等作為常設展示，也設有特別室，可以慢慢地欣賞被指定為重要文化財產的代表作(特別室一年公開3次，分別於新年、春天與秋天時對外公開2星期)。

黑田清輝代表作「湖畔」

推薦經典必看行程方案

如此數量龐大的文化財產要在1天以內欣賞完，可以說是不可能的任務。下面為大家介紹東博所規劃的推薦行程，是為了希望在短時間內、有效率鑑賞作品的來館者，或是希望按照自己喜好來欣賞作品的來館者所設計的。現在雖然只有3種方案，但往後會陸續增加。

日本美術入門行程(所需時間約30分鐘)

在本館2樓(日本藝廊)的「日本美術歷史」當中，按照時代介紹繩文時代(紀元前1萬4000年左右~紀元前400年左右)到江戶時代(1603年~1867年)的日本文明與文化發展。當中展示了代表各時代社會或文化特徵的各項名品，透過鑑賞作品可以大致掌握了解日本文化的歷史。此外，僅展示1件國寶的國寶室(第2室)，在沉穩的空間中可以慢慢地欣賞國寶，是非常受到歡迎的空間。

建築物巡禮行程(所需時間約60分鐘)

這個行程方案特別推薦給喜歡建築的朋友。在東博有各式各樣的建築物，從像是本館和表慶館等本身就被指定為國家重要文化財，或到現在在國際上十分活躍的建築家所打造的現代建築等等，和館內的展示品同樣值得欣賞。此外，占地內還可以看到「黑門」，這是從鳥取藩主・池田家在江戶的宅邸所移建過來的正門；以及將奈良十輪院的寶藏(收藏寶物或經典的倉儲閣樓)所移建過來的「舊十輪院寶藏(校倉)」等重要文化財產。同時也有野外雕刻等等，因此在占地內散步便能享受到鑑賞樂趣唷。

巴洛克樣式的表慶館是明治時代(1868年~1912年)末期洋風建築中的代表性建築物

法隆寺寶物館是由打造紐約近代美術館的谷口吉生所設計的

I LIKE佛像行程(所需時間約150分鐘)

從印度通過西域傳入中國的佛教，在6世紀時經由朝鮮半島並越過大海傳到了日本。在這個行程中，可以欣賞到不同時代、地區所建造的佛像，並學習佛教傳來的歷史，以及在日本和亞洲地區佛教藝術發展的歷史。這個行程在東洋館、法隆寺寶物館和本館之間的移動較多，雖然比其他方案還花時間，但相對地也有許多值得欣賞之處。觀賞各個不同的佛像，找到自己覺得特別優美或感動的佛像或許也不錯呢。

在中國南北朝時代的北齊(550~577年)所製作的菩薩立像

廣目天立像是平安時代(794年～1185年)的作品

觀賞「TNM & TOPPAN 博物館劇院」

位在東洋館內的「TNM & TOPPAN博物館劇院」是可以欣賞許多VR作品的設施。在300吋的大型螢幕上放映出畫質超精細的4K影像，搭配語音進行觀賞。在這裡可以觀賞到鑑賞實際作品或文化財產時，所無法看到細節或往日的樣貌，透過數位的方式從多樣化角度來品味作品。

鑑賞費用(1個作品1次):綜合文化展套票 一般1,000 JPY(含稅)、大學生800 JPY(含稅)

※每回上演時間的15分鐘以前截止售票。開演後無法入場。

東洋館博物館劇院

商品種類豐富的博物館商店也不可錯過!

位在本館1樓、東洋館1樓和正面廣場的博物館商店中，除了販賣東博的收藏品目錄，以及過去展覽會的圖鑑目錄，還有美術、考古學和歷史相關的專門書籍以外，以及以收藏品為圖示的名信片、資料夾、文具和首飾等等，有各式各樣的博物館周邊商品。外盒上印製有優美蒔繪硯台圖案的餅乾以及迷你屏風等等，有許多非常適合當伴手禮的商品唷。

累了的話就到餐廳或咖啡店休息一下

走動時間多，同時也要一直用眼的藝術鑑賞，意外地需要不少體力。在東博當中，東洋館1樓和法隆寺寶物館1樓中設有餐廳，可以在這裡用餐。這兩間餐廳都由高級飯店的大倉飯店經營，不論味道或服務品質都有保證。法隆寺寶物館1樓的「大倉飯店 庭園露台」餐廳採用落地玻璃窗設計，店內明亮且充滿開放感。露台座位的話可以一邊欣賞周圍的綠色植物和法隆寺寶物館正面的水舞設計，度過悠閒片刻。

以上的介紹如何呢?除了這次介紹的內容以外，東博還會舉辦野外劇院或演場會，以及在新年、櫻花或楓葉時期會有季節限定活動等等，推薦各位可以經常造訪唷。

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