造訪前的知識補給!精選10則大阪城雜學知識

大阪首屈一指的觀光景點――「大阪城」。自古以來便是歷史舞台的這座城堡，其實還有許多日本人也不知曉的神秘真實。這次就為大家介紹造訪前不得不知的大阪城雜學知識!

何謂大阪城與大阪城公園

日本三大名城之一的「大阪城」，是擁有大阪地標「天守閣」以及高30m美麗石牆等優美景色的觀光景點。周邊整頓為總面積達105萬6,000平方公尺的「大阪城公園」，櫻花或梅花等隨四季轉變的景色受到許多人的喜愛。園內有商店、咖啡店和餐廳進駐的「MIRAIZA OSAKA-JO」，可以同時享受到美食和購物樂趣。附近有JR大阪城公園站或Osaka Metro谷町線的谷町四丁目站等多座車站。從周邊任何一個車站都只需徒步約15到20分鐘即可抵達。

天守閣入場費用:大人600 JPY、中學生以下免費

現在的大阪城建於何時呢?

大阪城是由達成統一天下偉業的武將――豐臣秀吉(1536~1598年)於1583年築城。這座城堡原本是為了象徵秀吉的權威而建築裝潢得絢爛豪華，但在1615年的合戰「大阪夏之陣」中燒毀。而後，經過德川幕府(1603~1867年)的政權而重新築修。現存的多聞櫓等遺跡也是這個時期的成品。經過重建的城，因1665年的落雷而失去天守閣，大部分城內建築也於1868年的火災燒失。而後曾經作為軍用地使用，但在大阪市民強烈的希望下，1931年時現在的天守閣竣工。之後經過修復和重建，終於整備成現在廣大的史蹟公園。

其實前身是寺院!大人氣的能量景點

自古以來大阪城周邊是備受重視之地，保留了多數的史蹟。當中特別以抵抗武將織田信長(1534~1582年)長達11年猛攻的「石本山願寺」最為知名。大阪城的所在位置前身其實是一座寺院，有一說是從風水(解讀大地的氣其流向的技術)的觀點而選擇此地築城，到了現在也仍視大阪城為氣的匯集地。城內還有據說能保佑出人頭地的「豐國神社」，是十分人氣的能量景點。

豊國神社

原本是黑底鑲金的豪華城堡

一般認為，在豐臣政權時代所建築的天守閣是黑色，德川幕府時代則是以白色為主。大阪城現在的天守閣牆壁是白色，但當初秀吉建築的時候，其實是黑色的。同時使用大量金子和瓦片等等，豪華壯觀的姿態還被喻為「三國無雙(這個世上沒有可以匹敵的存在)」。此外，天守閣內部也充滿了金銀的裝飾，各樓層中收藏了如山一般的財寶。

過去大阪城當中擁有大型的城鎮

築城當時的本丸(城堡中心的部分)和二之丸(繼本丸之後第二重要的部分)和現在的規模相近，並且築有環繞本丸與二之丸，呈現2km四方型的外郭(以護城河、石牆或土壘等環繞城堡或城鎮外圍的城郭建築)。而建築在外郭以內的就是大名和武士宅邸林立的三之丸。據說大阪城鎮的基礎，就是由這個城下町所發展出來的唷。

地下也埋有石牆

大阪城擁有日本最高的石牆。但這些石牆都是德川重建以後的產物。因為德川幕府就像是覆蓋住豐臣時代的大阪城一樣，在上頭建蓋新城堡，因此秀吉所打造的石牆被埋在地底深處。目前已發現的2處石牆，保存狀態仍非常良好。這些挖出來石牆的對外公開計畫也正在著手中，現在雖然還無法觀賞到，但或許有一天能親眼目睹秀吉時代所建造的石牆!?

現在的大阪城是鋼筋水泥建築

築城當時為木造的天守閣，現在則是鋼筋水泥建築。1931年為了讓大阪市民最引以為豪的大阪城可以成為永久的紀念標的，而採用了當時最新的建築手法。從德川時代以來歷代第3座的天守閣於此竣工。1995~1997年時也實施了大規模改裝工程。除了修復裝飾的金屬部分和螭吻(鯱)以外，同時新設電梯等等設備，讓古老建築與嶄新技術相容並存。

大阪城中存在著謎樣的隧道或洞穴?

大阪城和周圍一帶存在著幾個謎樣的隧道和洞穴。例如櫻門周圍的乾濠(沒有水的護城河)，有著如連接兩側牆壁的隧道形石頭組合。根據古典文獻，據說存在著連接到本丸的地下道，而這個石造隧道便被推測或許就是那條地下道。

此外，距離大阪城公園南方1.5km左右的「三光神社」內，也有名為「真田洞穴」的景點。這個史跡據說是連接到大阪城的地下道。建造這個地下道的便是知名武將――真田幸村(1567年~1615年)。

面向城堡南側外護城河的石牆，也存留著不知為誰建造的不明洞穴，是一個私房的必看景點。

黃金沉睡的「金明水井戶」!?

「金明水井戶」是位於天守閣內小天守台的水井，傳說中這裡沉睡著黃金。自古流傳豐臣秀吉為了潔淨井水，而將黃金沉入井水當中，也使得這個井水有「黃金水」的稱號。在統一天下並擁有莫大財富的豐臣家來說，像這一類跟金銀財寶有關的傳說不勝枚舉。至今仍流傳著總額2兆日圓的埋藏金正埋在日本的某個地底深處呢。

大阪城存在著擁有名字的巨石

大阪城中有幾面石牆使用了非常巨大的石頭，比如說櫻門正面位置的「蛸石」。高5.5m、寬11.7m，表面積約60平方公尺。是城內最大規模的巨石，從正面看的話可以看到左下角有著像是章魚的模樣。此外，還有在京橋口的第二大巨石「肥後石」，以及櫻門兩側的「虎石」與「龍石」，大阪城內存在著許多座擁有名字的巨石，這同時也是大阪城的知名特色之一。

在大阪城可以搭船?

在規模廣大的大阪城中，不只是散步觀賞，搭上觀光船巡遊也是另一種享受方式。貼有金箔，看起來十分豪華絢麗的和船「大阪城御座船」，會在城內的內護城河上航行，可以享受約20分鐘的周遊之旅。從船上觀賞高聳的石牆或是豪華炫麗的天守閣，景緻十分有震撼力。特別是春天的櫻花和秋天的楓葉時期特別受歡迎。在旅客眾多的時期，有時候船票會銷售一空，推薦盡早購買。船票可在天守閣的北側以及極樂橋西側購買。

船票:大人(16歲以上)1,500 JPY、高齡者(65歲以上)1,000 JPY、兒童(中小學生)750 JPY

以上的介紹如何呢?先掌握住這次所介紹的大阪城小知識，相信實際造訪時會更加有趣唷。

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