「潮日本」熱門排行榜（2018年12月4日-12月10日）

「潮日本」的熱門排行榜。「潮日本」是由朝日新聞社所營運的資訊情報網站，致力於將日本全國的優質「觀光景點」、「美食」及「商品與服務等購物資訊」的最新旅遊消息傳達給大家。

1位 溫泉＋可挑選的地獄體驗 主廚調理或自炊都開心的地獄蒸「大分縣 鐵輪溫泉」

雖是一人溫泉之旅，但旅行當中的餐點也相當重要。跟選擇溫泉與旅館一樣，選擇餐點也在計畫旅行時，佔了很重要的地位。想一個人住宿，但也想享受美食當作給自己的獎勵；有時，雖然想住宿溫泉旅館，但卻又不想吃旅館的晚餐。不過，要去外面的餐廳吃，又不能充分放鬆。諸如此類，對於一人溫泉之旅的餐點，大家的想法可說是百百種。

2位 抵達日本後立刻購買！聰明挑選SIM卡，展開隨時上網的舒適旅程！

抵達日本之後，想要自行準備能夠上網的環境，為此尋找最便利的方法，也就是購買SIM卡。目前，日本國內也有針對外國旅客提供各式SIM卡，在機場與家電量販店都有銷售。其中最容易使用的是預付卡，但實際上能否使用，仍需先仔細調查之後再購買。以下將為大家介紹，能夠在日本方便使用的SIM卡。・・・

3位 JOJO迷也認可的「一箭傾心･拿鐵」 暗藏玄機大解密

「Mercedes me大阪」ーー是Mercedes-Benz(梅賽德斯-賓士)的品牌資訊傳遞據點。其附設咖啡廳目前推出的「一箭傾心･拿鐵(暫譯，商品日文為:ズキュウウゥン・ラテ)」，在網路上引起了熱烈矚目。這是與人氣作品 《JoJo的奇妙冒險》聯名推出的飲品，據說吸睛之處在於隱藏杯底的小巧思。而本次，筆者也特別訪問了日本Mercedes-Benz公司的相關負責人。・・・

4位 京都南座3年後重新開幕 藝舞妓60人到場觀劇錦上添花

京都市東山區的南座時隔3年重新開幕，目前正舉行歌舞伎表演「吉例顏見世興行」；而3日開始了例行活動「花街總見」，京都5處花街的藝舞妓赴南座觀賞表演。約60名嬌豔的藝舞妓並排坐在包廂席上，使劇場顯得熱鬧繽紛。・・・

5位 名古屋城本丸御殿繽紛夜 光之繪卷絢麗登場

愛知縣名古屋市中區的名古屋城現正舉辦「光之活動」，在夜晚的本丸御殿投映出色彩絢麗的影像。

名古屋城的本丸御殿曾於1945年5月因(美軍)空襲而燒毀，經歷時9年的修復工程後，今年6月起全面對外開放。本次活動是在御殿外牆投映出影像，以尾張藩第7代藩主‧德川宗春(1696年至1764年)的時代背景為設計概念，營造出華麗氣息。・・・

6位 福原愛喜懷第2胎 丈夫江宏傑臉書上公布喜訊

現年30歲的前桌球選手福原愛懷了第2胎，其29歲丈夫、台灣桌球選手江宏傑5日已在自己的Facebook（臉書）上公布此消息。據表示，目前懷孕已6個月。・・・

7位 日本髮型師推薦的10款頂級護髮產品 值得你一生回購

日本旅遊買護髮產品，收藏了一大堆熱門款卻發現並沒有想像中的好用。日本美容編輯整理近年來日本一流髮型師推薦真正好用的護髮產品，讓你避開地雷，找到值得一生回購的好物。・・・

8位 日本的便利商店【和nagano一起走日本（5）】

大家好，我是NAGANO。大家喜不喜歡便利商店呢？我非常喜歡便利商店.。因為過著日夜顛倒的生活，所以24小時全年無休的便利商店對我來說是心靈的綠洲。無論是主食、零食、飲料、下酒菜、冰品等都有販售的優秀商店。・・・

9位 魂牽夢縈的好滋味 HARBS除了水果千層派還有什麼好吃？

若說Qu'il fait bon是水果派中的女王，那麼想必HARBS堪稱是「蛋糕界的皇后」吧。其中，遠近馳名的水果千層派更是吸引眾多旅客朝聖嚐鮮，讓人趨之若騖的銷魂滋味不曉得擄獲了多少人的心。而今天除了要帶大家嚐嚐當季口味，也要來分享自己近幾年的戰果！・・・

10位 鳥取縣米子機場出奇招 水龍頭流出螃蟹高湯

鳥取縣以紅楚蟹等「螃蟹捕撈量日本第一」之稱為傲，為了提升此稱號的認知度，位於鳥取縣境港市佐斐神町、暱稱米子鬼太郎機場的米子機場，在4日設置了會流出螃蟹高湯的水龍頭。每日上午11點起，只要轉動水龍頭便會流出高湯，限期至明年2月底為止。・・・

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