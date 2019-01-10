【2018年版】經典與私房景點全部網羅!大阪10大知名賞楓景點

日本代表性的大都市ー大阪，是許多來自海內外觀光客會造訪的人氣觀光聖地。到了秋天，大阪府內隨處可看到鮮豔的紅葉，讓造訪的人們無不為這美景著迷。這次就為大家介紹特別推薦的10大景點!

1. 萬博紀念公園(吹田市)

這座公園位於1970年舉辦的「日本萬國博覽會」會場。公園內設有文化設施、運動設施和休閒設施等。種植各式各樣樹木花草的「自然文化園」及「日本庭園」十分知名，到秋天時兩座庭園共有20種、總計10,000棵的樹(楓樹、紅葉等)會染上美麗紅色。每年到了最佳賞楓時期時，會舉辦「紅葉祭」。祭典中會舉行音樂會等各種活動。

最佳賞楓時期:每年11月中旬~11月下旬

日本庭園・自然文化共通入園費用:大人250 JPY、中小學生70 JPY

2. 大阪城公園(大阪市)

在大阪城跡所整備設置的都市公園。園內共有13處重要文化財以及充滿歷史和浪漫的史跡，還有野外音樂堂等多樣化設施。最為代表性的建築是重建於1931年，十分壯觀的「天守閣」。到了秋天時，包含推定樹齡約300年的大銀杏樹在內，園內各處的林木開始轉變為紅葉，和「天守閣」形成絕妙對比，景緻非常迷人。

最佳賞楓時期:每年11月上旬~12月上旬

3. 明治之森箕面國定公園/箕面大瀑布(箕面市)

位於箕面市北部山地(標高約100m~600m)的國定公園(準國家公園)。周圍是自然環境富饒的溪谷，「箕面大瀑布」是這個地方代表性的地標。寬5m、落差33m的壯觀瀑布，是「日本百大瀑布」之一。秋天到來時，周圍的林木會轉變為紅葉，在美麗的秋楓襯托下，可以一邊欣賞水聲雄壯的瀑布。

最佳賞楓時期:每年11月中旬~12月上旬

4. 久安寺(池田市)

據說創設於725年的寺院，有被指定為國家重要文化財的樓門(2層樓的門)等等，許多值得一看之處。同時還有美麗的庭園，四季盛開不同的花朵。每年到了秋天的時候，參道和境內等各個場所的銀杏和楓樹會轉變為美麗的紅葉。每年11月的第3個星期日還會舉辦「楓葉祭」等活動，有許多民眾會前來參觀。

最佳賞楓時期:每年11月中旬~12月上旬

5. 勝尾寺(箕面市)

自古以來便以「保佑勝利的寺院」而廣為人知，是創建於727年的寺院。到秋天時，樹木開始轉變顏色，彷彿覆蓋了整個參道以及約26萬平方公尺大的境內一般，景觀像是畫作一樣美麗。此外，每年到了賞楓時期，週六、日及國定假日會實施夜間點燈，可以享受和白天不同的神秘風情。

最佳賞楓時期:每年11月上旬~11月下旬

6. 御堂筋(大阪市)

大阪代表性的美麗街道「御堂筋」。這條街道上林立了許多飯店，是連接繁華街區的主要道路。長約4km的街道上種了972棵銀杏樹，到了秋天時會轉變為鮮艷的黃色，與美麗的夜空形成迷人的對比景緻。這條銀杏樹街道作為「近代大阪象徵」，而被指定為大阪市指定文化財。

最佳賞楓時期:每年11月下旬~12月上旬

7. 大仙公園(堺市)

大仙公園以登錄世界文化遺產為目標，積極推廣古墳群周邊的景點，要使其成為堺市的象徵地標。園內除了有小型古墳以外，還有圖書館、博物館和廣大草坪等各式設施和景點，是廣受市民們喜愛的休憩場所。廣大的占地內，種植有銀杏和楓樹等各種樹木，到了秋天時會轉變為鮮艷的色彩，十分迷人。在園內的日本庭園中，每年會實施夜間點燈。

最佳賞楓時期:每年11月中旬~11月下旬

日本庭園入園費用:大人200 JPY、兒童(中小學生)100 JPY

8. 神峰山寺(高槻市)

傳說創設於774年，位於高槻市山間的寺院。日本最為古老的開運福德神明「毘沙門天像」等，安置有數個國家重要文化財。同時這裡也是知名的賞楓景點，參道和境內所種植的楓樹或銀杏約有500顆，會轉變為鮮艷的紅色或黃色，景緻十分美麗。

最佳賞楓時期:每年11月中旬

9. 服部綠地(豐中市)

位於北大阪地區的綠地公園。在許多起伏和緩地形的園內，富饒池水和松林等自然環境，並設有文化設施和運動設施。當中知名的有以移建復原日本各地代表民家的「日本民家集落博物館」。博物館的占地中種植以槭樹為主，綠道上有唐楓、西中央廣場有台灣楓等等，到秋天時便會轉為迷人的紅葉。

最佳賞楓時期:每年11月下旬~12月上旬

10. 大威德寺(岸和田市)

以知名紅葉景點而廣為人知的天台宗寺院。包含國家重要文化財「多寶塔」周邊的楓樹和銀杏在內，到秋天時境內各個地方的樹木便會換上不同色彩的新衣。牛瀧川的溪谷和大大小小的瀑布，以及長滿青苔的石階等等，各個不同景點和紅葉所交織出的景觀堪稱絕景。最佳賞楓時期時會舉辦「楓葉祭」。

最佳賞楓時期:每年11月上旬~11月下旬

以上的介紹如何呢?如果要觀賞夜間點燈之後的景色，由於氣溫會下降，所以別忘了防寒對策唷!

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