精選京都必去的11個景點

能感受到悠久歷史及文化的京都，不僅備受海外觀光客歡迎，連日本人也非常喜愛。春天的櫻花、秋季的楓紅等等，京都充滿鮮豔的四季變化之美。此次要介紹能感受到歷史的寺社佛閣，以及能體驗京都風情的推薦景點。

1. 隨處可見鳥居的「伏見稻荷大社」

在京都的寺廟、神社中，一定要去的神社就是「伏見稻荷大社」。祭祀著「稻荷神(穀物及食物的神)」的神社，在日本全國共有30,000間，而總本宮就是這間伏見稻荷大社。前往本殿參拜的同時，最值得造訪的就是有「千本鳥居」之稱的參道。造訪神社的人所捐贈的鳥居，一直延續到位於神社背後的稻荷山頂上。其神秘且適合拍照的光景，彷彿延續到另個世界般。到山頂需花約1小時左右。

2. 綠意綿延的靜謐小道「竹林之道」

筆直延伸，綠竹並排著的小道「竹林之道」，是造訪嵐山・嵯峨野之際必去的景點之一。左右兩旁，彷彿向前方探出頭一般的竹子蔓延開來，其模樣無論在什麼季節都是一道很美的風景。晴天時，陽光從青竹的縫隙間灑進來，風吹動竹葉所奏出的優美聲響，彷彿得以忘卻時間流逝，心情都悠閒了起來。環抱這片竹林的嵐山周圍，據說過去曾有許多貴族居住在此。遙想約1000年前的人們，也是在這片中竹林散步，度過靜謐的時光。若想避開人潮，建議最好平日或早晨造訪此地。

3. 有寬闊美景的「清水寺」

像是突出在空中的清水舞台，讓人想一訪探個究竟。從舞台能眺望到京都的街景，而本堂附近的奧之院則能一望清水舞台全景的景色。目前清水寺正進行大規模的整修工程，要至2020年才會完工，雖然無法一睹本堂風采，但還是能照常參拜，並且感受清水寺的其它魅力!像是延伸至清水寺的二年坂・三年坂，都是能享受京都風格街道的景點。特別推薦黃昏時來訪・微微光線照在石板路上・更能感受古都風情。

4. 閃耀黃金光輝的「金閣寺」

絢麗奪目、閃耀光輝的金閣寺，其所使用金箔竟重達約20kg!但由於背景有山及池塘做調和，因此不顯得過於誇張華麗，反倒能感受到一種完成的美感。櫻花或楓紅各自呈現出截然不同的景致，而冬季的雪景更是格外特別。積在金閣上的白雪，更增加了它的光輝。請一定要於雪季時參訪看看。付參拜費時能獲得一張可以作為紀念的護身符。另外，附近有販賣鋪上金箔的霜淇淋「金閣SOFUTO」，您不妨順道前往品嚐看看。

5. 也許能邂逅到夢寐以求的舞妓「祇園」

連結高級茶屋、餐廳、酒吧等，是能代表京都的繁華地帶。若想體驗京都的雅趣，不妨去花見小路通及石塀小路等走走。運氣好的話，或許能遇見藝妓或舞妓（藝妓的見習生）。其中或許也有一些並非真的藝妓或舞妓，而是觀光客打扮成藝妓或舞妓的體驗活動。儘管如此，能見到這番風景的也只有京都。若想要一睹真正的舞妓風采，歡迎您前往2016年開幕的「舞妓劇場」。通常有舞妓表演的料亭，不太接受常客以外的客人。不過在這個設施裡，除了能欣賞舞妓的舞姿外，還提供茶道點心、能拍攝紀念照等各式各樣的體驗活動，還有可以跟舞妓說話的機會。近距離觀賞舞妓的舞蹈與姿態，實在令人驚艷。這絕對是一個能感受到真心款待以及能鑑賞藝能之技的地方。

6. 歷經400年的京都廚房「錦市場」

400公尺長的商店街，約有130間商店串連而成的「錦市場」。排放著撐起京都廚房的食材，是個延續了400年歷史悠久的市場。街道狹窄，人多混亂時，要穿越街道或許會有些困難。不僅食材，在此還能購入一些可以作為紀念品的商品，或者購買甜食或小菜等，是個能邊走邊品嚐京都招牌美食的地方。

7. 來「寺町通」商店街購買京都才有的逸品

傳承300年的老舖、或者有100年以上歷史的洋菓子店等等，這裡是滿懷復古風情店家林立的寺町通。光是一邊散步、一邊欣賞店家外觀就能獲得滿滿樂趣。在日本茶專賣店「一保堂」或是可以購買到文具及線香的「鳩居堂」裡，可以找尋到不少只有京都才有的伴手禮唷!

8.餵食野生猴子「嵐山猴子公園岩田山」

連好萊塢明星造訪京都時都來過，這是京都觀光景點中，近年人氣攀升的「嵐山猴子公園岩田山」。約有120隻野生純種的日本猴在此棲息，能近距離觀看到這些猴子。在休息小屋中可以餵食這些猴子。從公園入口處抵達休息處，路程雖需健行20分鐘左右，但還是請您一定要來體驗看看。此外，從標高160ｍ之處眺望到的京都市景非常迷人，天氣好時聽說還能望見京都塔唷。

9. 擁有美麗庭院的「二条城」

被列為世界遺產的二条城。當中的二之丸御殿過去是將軍生活及執行公務的地方，内部有33間房間，約800張榻榻米大小的廣大空間!走在一踏就會發出聲音的黃鶯走廊，細細鑑賞著絢爛豪華的障壁畫以及天井的裝飾。外頭則有3座各異其趣的庭院。洋風庭園、混合日式庭園風格的清流園、以及不論從哪個方向望去，都能看見配置著美麗岩石的二之丸庭院等等，有各種不容錯過的必看之處。

10. 京都的地標「京都塔」

地下1樓至地上2樓重新整修過的「京都塔 SANDO」，不僅僅是美食、更是能盡享購物樂趣與體驗各式工作坊活動的地方。最特別的莫過於可以自己親手製作壽司及食品樣本的活動!在這能享受到只有日本才有的體驗。2樓有販賣京都才有的美妝用品、食品、在地酒的店家，絕對能找到絕妙的伴手禮。

11.京都不是只有寺社佛閣「天橋立」

距離京都市區稍微有些距離，但一定要推薦給您的就是「天橋立」。天橋立為日本3大名勝之一，其景色從過去就廣受好評。全長3.6公里的砂濱上，長滿約8,000棵松樹，非常罕見，看起來就有如架在天上的橋般，故得其名「天橋立」。使用山珍海味所製成的美食也很豐富。

據說京都府內有1,500間以上的神社、3,000間以上的寺廟。許多的觀光景點是無論造訪幾次，都還是能感受到其魅力。造訪京都之際，一定要去本次我們介紹的這些景點。相信您一定會玩得非常愉快。

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