精選可以在大阪品嚐到品牌牛的5間燒肉店

孕育出美味品牌牛的條件不單是產地，其中還包括生產者的努力以及所遵循的嚴格標準，才能不虛此名。這回將為您介紹5間位在大阪的品牌牛燒肉店!

1. Nidaimejirou

無論是肉品還是內臟皆使用近江牛，已獲得「近江牛」生産・流通推進協議會的認證。店家完整地提供約20種近江牛內臟，各種珍貴的內臟都吃得到。第一次嘗試牛內臟的客人，建議點「試吃內臟拼盤(500 JPY(未稅))」，可以品嚐到每種都一點點的6種牛內臟。行家則可選擇「內臟8種類拼盤(1,000 JPY(未稅))」。此外，還有「近江牛頂級牛舌(1,300 JPY(未稅))」等人氣料理，價格十分地合理，將令您樂此不疲。

2. Kurobekoya 梅田芝田店

是一家位在大阪梅田，採用九州(鹿兒島、宮崎、熊本)黑毛和牛的吃到飽餐飲店。有「標準(2,980 JPY(未稅))」、「高級(3,980 JPY(未稅))」、「‐特級‐(5,480 JPY(未稅))」3項選擇。吃得到油花細緻分布、口感醇厚入口即化的和牛為「‐特級‐」。此外，除了牛肉外，還提供有海鮮、鍋類、沙拉及甜點等共計95種也是吃到飽的美食。空著肚子前來，好好地大快朵頤一下吧。

3. 松阪和牛亭

提供世界知名的日本三大和牛之一松阪牛。買入一整頭的松阪牛，提供高貴但價格合理的肉品。強力推薦「上牛排骨肉(1,250 JPY(未稅))」。油花適中口感軟嫩的松阪牛，入口即化且甜味及香氣獨特，品質超群!每天提早賣完的部位皆不太一樣，建議提早來店詢問。阪急梅田車站徒歩僅需3分鐘，地點也十分地方便。在氣氛摩登的店內靜靜地享用美味的松阪牛吧!

4. Hakuundai Grand Front大阪店

位在燒肉激戰區大阪鶴橋的人氣名店「白雲台」 Grand Front 大阪店，嚴選黑毛和牛(佐賀牛、仙台牛)。所謂的仙台牛，全是A5等級的肉品，是日本極為珍貴的超高級和牛。JR大阪站徒步1分鐘可達，推薦午餐時段(11:00 am - 3:00 pm)前來。午餐的「仙台牛定食」附湯及白飯，定價為5,000 JPY，和晚餐時段相比划算許多。有機會的話，千萬別錯過僅占日本產牛產量0.049％的夢幻頂級仙台牛喔!

5. 燒肉的牛太 本陣 Yodobashi梅田店

逛街逛累了，位在知名電器連鎖店Yodobashi梅田8F的這間燒肉店，將是您停下腳步的好選擇。買入一整頭的品牌牛，讓來客可以享受到部位豐富的肉品。強力推薦「和牛燒肉薄片(1枚590JPY(未稅)基本為2枚以上)」。將肉片稍微地烤一下，沾上特調醬汁後，包著白飯食用。甘甜的牛肉和醬汁巧妙融合，讓香氣縈繞口中，是極為奢侈的享受。逛街的途中順道走進來吧!

※用餐時間為2小時。

和牛的美味與絕佳口感，已廣受世界的好評。下次一定要親自體驗產自於嚴格標準下的日本品牌牛喔!

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