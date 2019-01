『ヴェノム』Blu-ray＆DVDが3月6日リリース、完全数量限定版も登場

映画『ヴェノム』のBlu-ray&DVDが3月6日(水)にリリースされる。

『ヴェノム』Blu-ray&DVDセット

Blu-ray&DVDには、1時間を超える豪華特典映像を収録。アクションシーンやVFXなどの撮影の舞台裏を描いたメイキング、未公開シーン集をはじめ、エミネムによる主題歌「Venom」のMVなど、ファン必見の映像が満載。

『ヴェノム』日本限定プレミアム・スチールブック・エディション展開図

さらに、完全数量限定の【日本限定プレミアム・スチールブック・エディション】も同時発売することが決定。同時発売の【日本限定プレミアム・スチールブック・エディション】は、日本オリジナルの完全数量限定となる究極バージョン。

劇場公開時に話題を呼んだ特典グッズを新カラーにした【オリジナル・ミニフィギュア(巻き付くベロ付き)】クリアカラーバージョンをはじめ、日本屈指のアメコミライターである杉山すぴ豊、海外ポップカルチャー専門メディア「THE RIVER」の編集長・中谷直登による特別コラムを収録した限定ブックレットと、クリエイターデザインによる7種のポストカードも封入。さらに、特製シンビオート・クリアアウターケース×日本限定デザイン・スチールブック仕様と、まさに『ヴェノム』の世界を余すところなく堪能できるファン必携アイテムだ。

映画『ヴェノム』Blu-ray&DVDは3月6日(水)リリース

日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】:9,200円+税(3枚組)

Blu-ray&DVD セット:4,743円+税(2枚組)

4K ULTRA HD&Blu-rayセット【初回生産限定】:6,800円+税(2枚組)

(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & TM 2019 MARVEL.