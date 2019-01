女優でモデルの山本美月が自身のインスタグラムを更新し、ドレスアップした姿の写真をアップした。インターネット上では、「胸元が気になった」「目の錯覚」といった声があがるなど、話題になっている。

■腕を組んでいるように見えるが…

先日、大好きな友人の結婚式に( ◜ω◝ ) またまた! ぐっち @gucchi_225 にヘアメイクしてもらいました☆ 高めポニー紐ぐるぐるでお気に入り‪⸜( •⌄• )⸝‬♡いつもありがとう☽ ワンピ、ピアスは、 @mamekurogouchi 電球のような可愛いピアスでした(^q^) それにしてもこの写真、一瞬腕を組んでいるように見えたわ笑

9日にインスタグラムを更新した山本は、「先日、大好きな友人の結婚式に」とコメントを添えて、2枚の写真をアップ。1枚目はヘアメイクをしてくれたという美容師の男性との2ショット、2枚目は山本のピンショットになっている。

投稿では、ヘアメイクのポイントや衣装について紹介。今回身に付けているワンピースとピアスは「mame kurogouchi」のものらしく、「電球のようなかわいいピアスでした」とお気に入りの様子だ。

また、男性と腕を組んでいるように思われる1枚目の写真だが、「それにしてもこの写真、一瞬腕を組んでいるように見えたわ(笑)」と、目の錯覚であると説明している。

■投稿には「かわいすぎる」と絶賛の声

今回、山本がアップした写真には「ワンピースが似合ってる」「かわいすぎる」など絶賛の声があがっている。

「こんなかわいい子が来たら、花嫁さんが主役じゃなくなっちゃうよ」

「めちゃくちゃワンピース似合ってる! かわいすぎ!」

「腕、胸に当たってないですか? うらやましいです!」

「胸元が生地なのか気になって…」

コメントの中には、「腕が胸に当たってる」「胸元が気になる」といったものも。

■目の錯覚で勘違いした人が続出

また、「腕を組んでると思った」といったコメントも寄せられている。山本同様、目の錯覚で、勘違いした人も多いようだった。

「あっ、組んでないんですね! 一瞬いいなあと思いました(笑)」

「腕組んでると思いました! だから、私も美月ちゃんと腕組んでみたいって思ったら…目の錯覚!」

「かわいい! 言われなかったら、腕組んでるって思いこんだままだった」

「美月ちゃんの右腕どこ行ったん?」

■ボディタッチは好きな男性にだけ?

しらべぇ編集部では、全国20~60代の女性680名を対象に、「ボディタッチ」について調査を実施。その結果、全体のおよそ半数の人が「ボディタッチをするときは好きな男性にしかしない」と回答した。

今回、男性と密着した写真を投稿した山本。その親密な距離感のせいもあり、腕を組んでいるように余計に見えた人も多かったのかもしれない。