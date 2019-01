「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」Switch/Xbox One版の発売日が決定！

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch/Xbox One版の「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」を2019年4月11日、「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」を2019年4月25日に発売すると発表した。

■FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

感動的なストーリーと圧倒的なグラフィックで、「FINAL FANTASY」シリーズの中でも屈指の人気を誇る「FINAL FANTASY X」と、その正統な続編となる「FINAL FANTASY X-2」。全世界累計1400万本出荷を記録し、今なお愛され続ける2作品が、発売から10年以上の時を経てHDリマスター版として蘇ります。

発売日:2019年4月11日(木)

プラットフォーム:Nintendo Switch,Xbox One

価格:パッケージ版 6,800円(税抜)、ダウンロード版:6,080円(税抜)

※PlayStation4,PlayStation3,PlayStationVITA,Steamでは既に発売・配信済み

※パッケージ版の販売はNintendo Switch版のみ。

※ダウンロード版予約開始は後日となります。

公式サイト

http://www.jp.square-enix.com/ffx_x-2HD/

■FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

全世界累計610万本の大ヒットを記録した「FINAL FANTASY」シリーズ第12作目をベースに、ゲームデザインを再構築しHDリマスター化!現世代のハード性能と技術を生かし、映像表現力の向上、プレイ体験の向上、サウンド表現力の向上を図った作品です。現在PlayStation4とSteamで発売中の「FINALFANTASY XII THE ZODIAC AGE」は世界累計出荷・ダウンロード販売本数100万本以上を記録し、今もなお好評を博しています。

発売日:2019年4月25日(木)

プラットフォーム:Nintendo Switch,Xbox One

価格:パッケージ版 5,800円(税抜)、ダウンロード版 5,800円(税抜)

※PlayStation4,Steamでは既に発売・配信済み

※ダウンロード版予約開始は後日となります。

※パッケージ版の販売はNintendo Switch版のみ

公式サイト

http://www.jp.square-enix.com/ff12_tza/

■吉田明彦氏描き下ろしのパッケージイラストが公開!

Nintendo Switch版, Xbox One版の発売日決定を記念し、吉田明彦氏描き下ろしの「FINAFANTASY XII THE ZODIAC AGE」Nintendo Switch版のパッケージイラストを合わせて公開いたしました。イラストは公式サイトからもご覧いただけます。なお、ダウンロード版の予約開始は後日となりますので、こちらについては続報をお待ちください。

(C) 2001,2003,2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURALOGO ILLUSTRATION:(C) 2001, 2003 YOSHITAKA AMANO(C) 2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.