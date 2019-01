「モンスターハンター：ワールド」発売1周年を記念して1月26日よりアステラ祭「感謝の宴」が開催！

カプコンは、PS4/PC用ソフト「モンスターハンター:ワールド」において、1月26日よりアステラ祭「感謝の宴」を開始する。

■<予告>アステラ祭【感謝の宴】

【感謝の宴】とは

「モンスターハンター:ワールド」も遂に1周年!ハンターの皆様に感謝の気持ちを込めて集会エリア、酒場「星の船」で「アステラ祭【感謝の宴】」が開催決定!お祝いの可愛いバルーンに彩られた賑やかな装いにアイルーたちも大はしゃぎ!受付嬢たちも、まさかの衣装でお出迎え!?もちろんプーギーもお祝いムードにお色直し。特別ハッピーな衣装は必見!

過去に実施したほぼ全てのイベントクエストはもちろん、この1年を通しハンターたちに並々ならぬ恨みを積もらせたとあるモンスターたちの特別なイベントクエストも登場!

更に、ログインボーナスや配信バウンティも特別仕様で配信。この機会に、取り逃がした特別な装備の生産素材や、アステラ祭【感謝の宴】ならではのアイテムを入手しよう!他にも、集会エリアの食事場にお祝い限定の定食が登場したり、さまざまな施設でセールが開催されたりと盛りだくさん。全世界のハンターたちと、一狩りいこうぜ!

「アステラ祭【感謝の宴】」に参加すると様々な報酬が!

期間中は、ログインボーナスの≪激運チケット≫が2枚に増量!さらに≪感謝チケット≫もプレゼント!期間中は、日替わりで配信バウンティを実施。アステラ祭【感謝の宴】ならではのアイテム≪打上花火【感謝】≫や≪感謝チケット≫が入手できる。また、期間中の水曜日、日曜日には配信バウンティの達成で≪金の竜人手形≫も入手できる!

さまざまな施設でセールを開催!

受付嬢の衣装「なりきりアイルー」を期間限定で試着可能!

プーギーの衣装「キラキラパーティ」をプレゼント!

アステラ祭【感謝の宴】にちなんだギルドカードの称号、背景、ポーズを追加!…and more

※一部のイベントは、集会エリアへ移動すると発生します。

※集会エリアへは、調査拠点のリフトや食事場横の階段、全域マップから移動することができます。

※集会エリアへ移動するためには、ストーリーを進めて、集会エリアを開放する必要があります。

Steam版「モンスターハンター:ワールド」もアステラ祭【感謝の宴】の開催決定!

Steam版で過去に開催された、ほぼ全てのイベントクエストが登場。

※期間中に他機種版で開催予定のクエストとは一部異なります。詳細は公式サイトをご覧ください。

開催期間(日本時間)

2019年1月26日(土)am9:00~2月22日(金)am8:59予定

※開催日時は場合によって変更になることもあります。

■PS4「モンスターハンター:ワールド」<今後開催予定の注目イベントクエスト>

イベントクエスト「窮賊、ハンターを噛む!」

1年で一番狩られたモンスターであるドスジャグラスの恨みを具象化したような巨大な個体が登場。落とし物から光る珠を入手できるぞ!

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上

フィールド:古代樹の森/メインターゲット:ドスジャグラスの狩猟

受注可能期間

2019年1月26日(土)am9:00~2月8日(金)am8:59

イベントクエスト「我が名はヴォルガノス」

1年で一番狩られなかったモンスターはヴォルガノス。落とし物で光る珠を落とす特殊な歴戦の個体を狩りに行こう!

クエストLv:★9

受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上

フィールド:龍結晶の地/メインターゲット:ヴォルガノスの狩猟

受注可能期間

2019年2月8日(金)am9:00~2月22日(金)am8:59

■「モンスターハンター:ワールド」×「アサシンクリード」シリーズスペシャルコラボクエスト開催!

再登場!!イベントクエスト「軽やかで恐ろしく、そして熱く」

素早く、狂暴で、熱きモンスターたちとの大連続狩猟で「セヌの風切り羽」を手に入れよう。重ね着装備「【バエク】衣装」と特殊装具「アサシンの装衣」を纏えば、アサシンの如き鮮やかな狩りを楽しめる!?

クエストLv:★8

受注・参加条件:ハンターランク(HR)14以上

フィールド:特殊闘技場/メインターゲット:全てのターゲットの狩猟

オドガロンとイビルジョー、ナナ・テスカトリが登場する大連続狩猟の試練を乗り越えろ!

受注可能期間

2019年1月26日(土)am9:00~2月22日(金)am8:59

再登場!!特殊クエスト「狂乱のエルドラド」

“歴戦王”のマム・タロトが登場。集会エリアメンバー全員で協力してマム・タロトの大角の完全破壊を目指そう!特定の条件を達成すると金枠よりグレードの高い虹色枠の特別調査報酬が追加されるぞ!

受注・参加条件:ハンターランク(HR)16以上

※特別なイベント進行で参加できるようになります。

フィールド:地脈の黄金郷/マム・タロトの撃退

受注可能期間

2019年1月26日(土)am9:00~2月22日(金)am8:59

他にもさまざまなイベントクエストやチャレンジクエストを開催予定!

http://game.capcom.com/world/ja/schedule.html

※イベントクエストやチャレンジクエストを遊ぶためには、シングルプレイの場合でもオンラインに接続する必要があります。

※イベントクエストやチャレンジクエストなどは、実施期間内のみプレイ可能です。また、予告なく内容の変更や実施を中止する場合がございます。

※上記の期間以外でも今後実施する予定です。最新のスケジュールは公式サイトで確認ください。

■<予告>「モンスターハンター:ワールド」×「ウィッチャー3 ワイルドハント」のスペシャルコラボレーションが2月8日(金)配信予定※の無料大型アップデートで登場!

※2月8日(金)配信予定の無料タイトルアップデートは、場合によって変更の可能性がありますので予めご了承ください。変更の場合は、公式サイト等でお知らせいたします。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.(C) 2009-2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.The Witcher is a trademark of CD PROJEKT S.A. The Witcher game (C) CD PROJEKT S.A. All rights reserved.The Witcher game is based on the prose of Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.