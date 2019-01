『モンハン:ワールド』「アステラ祭【感謝の宴】」が1月26日開催決定―『ウィッチャー3』コラボは2月8日から!

カプコンは、PS4版『モンスターハンター:ワールド』の発売1周年を記念したイベント「アステラ祭【感謝の宴】」に関して、開催日を1月26日に決定しました。

「アステラ祭【感謝の宴】」では、この1年で一番狩られたモンスターである「ドスジャグラス」に関連した特別なイベントクエストが新登場するほか、本日1月11日で配信を終えた『アサシンクリード』コラボクエスト「軽やかで恐ろしく、そして熱く」や、特殊クエスト「狂乱のエルドラド」も復刻開催されます。

また、『ウィッチャー3 ワイルドハント』とのスペシャルコラボレーション開催日が2月8日に決定しました。同日には、この1年で一番狩られなかったモンスターである「ヴォルガノス」に関連した特別なイベントクエストも新登場しますので、お楽しみに!

◆アステラ祭【感謝の宴】 ■開催期間 2019年1月26日(土)am9:00~2月22日(金)am8:59予定 ※開催日時は場合によって変更になることもあります。 ■【感謝の宴】とは 『モンスターハンター:ワールド』も遂に1周年!ハンターの皆様に感謝の気持ちを込めて集会エリア、酒場「星の船」で『アステラ祭【感謝の宴】』が開催決定!お祝いの可愛いバルーンに彩られた賑やかな装いにアイルーたちも大はしゃぎ!受付嬢たちも、まさかの衣装でお出迎え!?もちろんプーギーもお祝いムードにお色直し。特別ハッピーな衣装は必見! 過去に実施したほぼ全てのイベントクエストはもちろん、この1年を通しハンターたちに並々ならぬ恨みを積もらせたとあるモンスターたちの特別なイベントクエストも登場! 更に、ログインボーナスや配信バウンティも特別仕様で配信。この機会に、取り逃がした特別な装備の生産素材や、アステラ祭【感謝の宴】ならではのアイテムを入手しよう!他にも、集会エリアの食事場にお祝い限定の定食が登場したり、様々な施設でセールが開催されたりと盛りだくさん。全世界のハンターたちと、一狩りいこうぜ! ■「アステラ祭【感謝の宴】」に参加すると様々な報酬が! ★期間中は、ログインボーナスの≪激運チケット≫が2枚に増量!さらに≪感謝チケット≫もプレゼント! ★期間中は、日替わりで配信バウンティを実施。アステラ祭【感謝の宴】ならではのアイテム≪打上花火【感謝】≫や≪感謝チケット≫が入手できる。また、期間中の水曜日、日曜日には配信バウンティの達成で≪金の竜人手形≫も入手できる! ★様々な施設でセールを開催! ★受付嬢の衣装「なりきりアイルー」を期間限定で試着可能! ★プーギーの衣装「キラキラパーティ」をプレゼント! ★アステラ祭【感謝の宴】にちなんだギルドカードの称号、背景、ポーズを追加! …and more ※一部のイベントは、集会エリアへ移動すると発生します。 ※集会エリアへは、調査拠点のリフトや食事場横の階段、全域マップから移動することができます。 ※集会エリアへ移動するためには、ストーリーを進めて、集会エリアを開放する必要があります。 ※Steam版でも同じ期間に「アステラ祭【感謝の宴】」が開催されます。期間中に他機種版で開催予定のクエストとは一部異なりますので、ご注意ください。 ◆今後開催予定の注目イベントクエスト ■イベントクエスト「窮賊、ハンターを噛む!」 1年で一番狩られたモンスターであるドスジャグラスの恨みを具象化したような巨大な個体が登場。落とし物から光る珠を入手できるぞ! クエストLv:★9 受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上 フィールド:古代樹の森 / メインターゲット:ドスジャグラスの狩猟 受注可能期間:2019年1月26日(土)am9:00~2月8日(金)am8:59まで ■イベントクエスト「我が名はヴォルガノス」 1年で一番狩られなかったモンスターはヴォルガノス。落とし物で光る珠を落とす特殊な歴戦の個体を狩りに行こう! クエストLv:★9 受注・参加条件:ハンターランク(HR)50以上 フィールド:龍結晶の地 / メインターゲット:ヴォルガノスの狩猟 受注可能期間:2019年2月8日(金)am9:00~2月22日(金)am8:59まで ◆『ウィッチャー3 ワイルドハント』スペシャルコラボ 『モンスターハンター:ワールド』×『ウィッチャー3 ワイルドハント』のスペシャルコラボレーションが2月8日(金)配信予定の無料大型アップデートで登場! 『モンハン:ワールド』「アステラ祭【感謝の宴】」が1月26日開催決定―『ウィッチャー3』コラボは2月8日から! ※2月8日(金)配信予定の無料タイトルアップデートは、場合によって変更の可能性がありますので予めご了承ください。変更の場合は、公式サイト等でお知らせいたします。

PS4版『モンスターハンター:ワールド』は好評発売中。希望小売価格は4,990円+税です。

The Witcher® is a trademark of CD PROJEKT S.A. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. All rights reserved.

The Witcher game is based on the prose of Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

© 2009-2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

© CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.

