アニメイト・ゲーマーズで2月1日より劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」第2章公開記念フェアが開催！

アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」と「ゲーマーズ」は、劇場版「Fate/stay night ［Heaven’s Feel］」第2章の公開を記念し、2019年2月1日よりフェアを開催する。

劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」は、人気ヴィジュアルノベルゲーム「Fate/stay night」の最終ルート［Heaven's feel］を全3部作で構成した劇場版アニメ。2017年に公開された第1章は98万人を動員、興行収入も15億円を記録し、大きな話題となった。

今回のフェアでは、1月12日からの第2章公開を記念して、2月1日より全国のアニメイト・ゲーマーズで「Fate/stay night」関連商品を購入すると、劇中の名場面を本作のヒロイン・間桐 桜にちなんで“桜”型に仕立てた【ダイカットカード】がもらえる。

桜型ダイカットカード（全9種）

■劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」第2章公開記念フェア

開催期間：2月1日～2月24日

開催店舗：アニメイト各店・アニメイトオンラインショップ、ゲーマーズ各店・ゲーマーズオンラインショップ

開催内容：期間中、対象商品ご購入・ご予約で【桜型ダイカットカード（全9種）】を1枚差し上げます。

対象商品：

・「Fate/stay night」（関連書籍・ゲーム）

・「Fate/stay night ［Unlimited Blade Works］」「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」

（関連書籍・CD・DVD・Blu-ray・ゲーム・キャラクターグッズ）

条件：

・CD・Blu-ray・DVD・ゲーム…ご購入・ご予約（内金1,000円以上）1本毎に、特典1枚差し上げます。

・関連書籍・キャラクターグッズ…ご購入・ご予約（内金）1,000円毎に、特典を1枚差し上げます。

関連URL

アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=101603

ゲーマーズ：https://www.gamers.co.jp/

※ランダム配布です。特典はお選びいただけません。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。

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