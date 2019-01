佐藤健さんと神木隆之介さんが仲良く「Pokémon GO」を遊ぶCMが放映開始！

ポケモンは、iOS/Android用アプリ「Pokémon GO」のCM「2人でバトル」篇を、本日1月11日より放映する。

本CMでは、俳優の佐藤健さんと神木隆之介さんが登場。2人がまるで「Pokémon GO」のような世界観の中で、ほかのプレイヤーとの1対1の対戦を手軽に楽しむことができる新機能「トレーナーバトル」を仲良く楽しむ内容となっている。また、佐藤さんと神木さんのWeb限定オフショット映像も公開。普段から仲の良い2人が外に出て「Pokémon GO」をプレイしている様子も必見だ。

■CM「2人でバトル」篇概要

放送開始日:2019年1月11日(金)

出演者

佐藤 健

俳優。1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画「るろうに剣心」(主演)やドラマ「龍馬伝」「天皇の料理番」(主演)など数々の話題作に出演。近年では2017年公開映画「8年越しの花嫁 奇跡の実話」(主演)で第41回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞を受賞。2018年にはNHK連続テレビ小説「半分、青い。」、TBS系ドラマ「義母と娘のブルース」に出演。「第13回コンフィデンスアワード・ドラマ賞」助演男優賞、「第98回ザテレビジョンドラマアカデミー賞」最優秀助演男優賞を受賞する。今後は2019年2月22日に映画「サムライマラソン」(主演)が公開予定。

神木隆之介

俳優。1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。映画やドラマなど数々の話題作に出演し、現在、NHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」に出演中。今後は映画「フォルトゥナの瞳」(2019年2月15日公開)、映画「Last Letter」(2019年公開予定)、映画「屍人荘の殺人」(2019年公開予定)などの待機作がある。

CMストーリー

まるで「ポケモン GO」のフィールドのようなセットに登場する、佐藤健さん、神木隆之介さん。そんな中、新登場の機能「トレーナーバトル」でバトルに誘う佐藤さん。ポケストップで遊んだり、トレーナー気分でフィールドを歩いたりしつつ、バトルの準備。バトルに出す3匹のポケモンを選びながら、楽しそうに自分のポケモンを自慢します。

バトルが始まると、時折、真剣な表情をのぞかせながらも、相手のポケモンやバトルの内容について楽しく会話する2人。結果は、神木隆之介さんの勝利!バトルに負けた佐藤健さんは、少し悔しそうな表情を浮かべますが、2人はとても楽しそうに笑っています。ポケモンが大好きな2人がバトルを楽しんでいる様子にぜひご注目ください!

撮影エピソード

今回の撮影では台本なしで自然な表情とリアクションを撮影しました。普段から「ポケモン GO」で遊んでいるお2人ということもあり、本番中は終始楽しくプレイをしていて、思わず、皆が「CM撮影?」と思ってしまうほど、自然体の2人の姿を撮影することができました。また、オフショット映像では神木さんのポケモンの思い出を語るシーンもあり、お2人のポケモンへの愛情が伝わる内容となっております。

