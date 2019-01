「ヴェンデッタ」メイド・執事風コスチュームが登場！強化システム「魔法紋様」も実装

GAMEVIL COM2US Japanは、iOS/Android用アプリ「ヴェンデッタ」において、1月10日に新たなコスチュームやシステムが追加されるアップデートを実施した。

■メイド・執事風コスチュームが登場!

今回追加される新コスチュームは、メイド・執事風のシックな装いとなっている。

左からちびっこメイドのフェル、猫のお掃除当番のベルトリン、風変りな執事のカイル

■新たな強さを開放する新システム「魔法紋様」が実装!

魔法紋様とは、各紋様を利用してさまざまな能力値を引き上げることができるシステムだ。魔法紋様はレベル40になると解放される。また、キャラクター別に最大9個の紋様スロットを所持しており、初期状態では3つのスロットが解放されている。

紋様の刻印には、ダイヤ、ルビー、ゴールド、紋様石などさまざまなアイテムを消費することで紋様の刻印を行うことができ、ランダムで刻印される紋様のレベル、オプションを何度でも行うことができる。

魔法紋様を活用しさらなる強さを手に入れよう!

■「欠片交換所」がオープン!

余った欠片を交換して欲しかった欠片を入手できる「欠片交換所」がオープンした。欠片交換所は、乗り物と同じタイミングで利用することができる。また、欠片を交換する際、交換費用として欠片アイテムとゴールドを一定数消費する。

