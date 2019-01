『クリミナル・マインド FBI行動分析課』がシーズン15にて終了

2005年から放送中のドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』が、シーズン15をもって終了すると、deadlineが報じました。

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』が完結へ

LOS ANGELES - NOVEMBER 28: 'Chameleon' - Rossi questions his actions in the aftermath of a near-death struggle with a serial killer who appears to have outsmarted the BAU, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Jan. 23 (10:00 - 11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Gail O'Grady returns as Krystall, Rossi's girlfriend. Pictured: Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid), Adam Rodriguez (Luke Alvez), Alex Jennings (Grace Lynch) (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

同作は、シリアルキラーの次なる犯行を防ぐべく、プロファイリングで犯人像を推理するFBIのエリートチームBAUの活躍を描く犯罪捜査ドラマ。韓国でもリメイクされるなど、アメリカ以外でも非常に高い人気を誇っていました。

同作は、現在シーズン14の最終話を撮影中。そのまま、全10話で構成されるシーズン15の撮影を行うと報じられています。非常に人気のあるシリーズだけに、継続を望むファンの声も多そうです。