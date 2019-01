「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」発売カウントダウン企画第2弾のマルチプレイ映像が公開！

バンダイナムコエンターテインメントは、2019年1月17日(Steam版は2月1日)発売予定のPS4/Xbox One/Steam用ソフト「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」について、オンラインマルチプレイに関するトレーラーを公開した。

■オンラインマルチプレイに関するトレーラーが公開!

今回公開されたトレーラーでは、マルチプレイモードでの映像が収録されている。マルチプレイモードでは、ゲームの特徴である雲を利用したドッグファイトを世界中のプレイヤー同時で楽しめる。相手プレイヤーを攻撃したり撃墜することでスコアを獲得でき、対戦終了時により高いスコアを獲得しているプレイヤーもしくはチームが勝利となる仕組みだ。

■発売カウントダウン企画実施中!

1月9日より「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」発売日の1月17日まで、毎日、新情報やコンテンツが公開される。

エースコンバット公式Twitterアカウント@PROJECT_ACES

https://twitter.com/PROJECT_ACES

